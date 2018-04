Šest míst, kde si v srpnu užijete skvělé historické bitvy

Bitva o Jemnici

Jemnická bitva se odehraje během jediného srpnového odpoledne v zámeckém parku v Jemnici.

V dávných dobách žilo město Jemnice poklidným životem. Jenže bylo známé díky těžbě zlata, stříbra a olova, což přineslo jak bohatství, tak časté útoky těch, kteří by se rádi úrodného kraje zmocnili. Takové časy připomíná Jemnická bitva, která se odehraje v sobotu 8. srpna v zámeckém parku v Jemnici. Středověké městečko zaplní vojáci a vojenská ležení, rytíři, tanečnice a dobové tržiště, kulisou bitvy budou slaměné hradby. Areál se otevírá od 12.00 hodin, od 14.00 hodin začíná program. Děti do výše meče mají vstup zdarma, děti do 18 let zaplatí 60 Kč, vstupné pro dospělé stojí 100 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 280 Kč.

Boj o hradiště v Modré

V Archeoskanzenu v Modré se bude bojovat o opevněné hradiště z dob Velkomoravské říše.

Archeologický skanzen aneb Velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví, kde nahlédnete do života starých Slovanů, se nachází v místech původního hradiště z dob Velké Moravy nedaleko Velehradu. Možná ho znáte z historického filmu a čtyřdílného seriálu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů, který se právě tady v roce 2013 natáčel. O víkendu 8. a 9. srpna se tu strhne boj o hradiště – historická bitva z dob Velké Moravy.

Užijete si velký historický festival s řadou doprovodných aktivit – s ukázkami řemesel, lukostřeleckým turnajem i spoustou soutěží pro děti a dospělé. Vyvrcholením sobotního i nedělního programu bude rekonstrukce dávné bitvy. Základní vstupné stojí 80 Kč, děti od 6 do 15 let, studenti a senioři zaplatí 60 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Burgundské války na Budyni

Středověká slavnost a bitva v areálu vodního hradu Budyně nad Ohří připomenou atmosféru bouřlivých Burgundských válek.

V sobotu 8. srpna se bude bojovat také v areálu vodního hradu Budyně nad Ohří. Celodenní středověká slavnost a bitva připomenou atmosféru bouřlivých Burgundských válek. V táboře, na tržišti, v krčmě či v hradních sálech tak potkáte například vojáky švýcarské pěchoty a Burgunďany s jejich veliteli, skvostně oblečené dámy a řadu dalších zajímavých postav. Hradní areál se otevírá v 10.00 hodin, samotná bitva začne v 15.00 hodin.

Těšit se můžete na povídání o válečnictví, ukázky výcviku švýcarské pěchoty, tanečníky a muzikanty, prohlídky zbrojnice ze zbraní a výstroje účastníků bitvy, praktické ukázky používání luků a kuší či dobovou kuchyni, pro děti je připravena stezka rytířských dovedností s úkoly, po jejichž úspěšném splnění obdrží glejt hradního zbrojnoše či dvorní dámy. Vstupenka pro dospělé stojí 120 Kč, pro děti od 7 let 60 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 280 Kč.

Bitva Mladějov Blosdorf 1915

O báječných výletech parními vláčky po úzkorozchodné trati v Mladějově jste už zřejmě slyšeli a dokonce jste tu i možná byli, ale víte také o tradiční vzpomínkové akci za vojáky, padlé během první světové války? Koná se v sobotu 29. srpna a součástí celodenního programu s výjevy ze starého mocnářství, dobovou hudbou, výstavou historické vojenské techniky či pietním aktem je také bitevní ukázka, v níž proti sobě nastoupí vojáci rakouské a ruské armády. Areál se otevírá před 9.00 hodinou, samotná bitva začne v 15.30 hodin a celý den samozřejmě budou jezdit proslulé výletní vlaky. V den akce platí zvláštní vstupné.

Den Brna

Den Brna připomíná úspěšnou obranu města proti Švédům v průběhu třicetileté války.

Každoroční srpnové oslavy Den Brna připomínají úspěšnou obranu města proti Švédům v průběhu třicetileté války, kdy obránci s pomocí obyvatel odolali útokům obrovské přesily švédských vojsk a Brno nebylo dobyto. Součástí městských slavností, které proběhnou od pátku 14. do neděle 16. srpna, jsou kostýmované průvody, dobový jarmark, dělostřelecké salvy i rekonstrukce bitevních scén a bojů o hrad Špilberk, ba dokonce můžete být svědky odlévání magických černých kulí pro švédského generála Torstensona. Na akci se neplatí žádné vstupné.

Bitva pod zámkem Zbiroh

O týden později, o víkendu 22. a 23. srpna, se pod zámkem Zbiroh odehraje další bitva, inspirovaná obdobím třicetileté války. Akce začíná ve 13.00 hodin, v doprovodném programu vystoupí šermíři, hudebníci a tanečnice, nebude chybět ani občerstvení a dobové tržiště, ukázky střelby z luků a kuší a malé nahlédnutí do života vojáků. Od 15.00 hodin pak můžete sledovat boje mušketýrů, jezdectva i dělostřelců. Plné vstupné stojí 100 Kč, snížené 60 Kč.