Šest akcí a míst, kam se vydat s dětmi na přelomu února a března

Neužili jste si masky při masopustních oslavách? Nevadí, máme pro vás spousty dalších podobných akcí – například v Kladně, Krkonoších, Brně, v Plzni nebo na zámku Loučeň!

Maškary, masky a karnevaly

První akce, na kterou vás zveme, je Benátská noc v Kladně, dobrodružný a zábavný večer pro děti od pěti let. Připravilo ji středisko volného času, vzdělávání a služeb Labyrint, a to na pátek 26. února. Od 16 hodin můžete přijít do Labyrint klubu Spirála, společně s dětmi vyrobit originální masku a pak v osvětleném průvodu projít městem. Akce končí přibližně ve 20 hodin a vstupné stojí 60 korun.

Přijďte pobejt, zve po krkonošsku pán hor Krakonoš na maškarní rej v Černém Dole.

Přijďte pobejt, zve po krkonošsku všechny děti i jejich rodiče pán hor Krakonoš, a to na sobotu 27. února do skiareálu v Černém Dole. Na Krakonošově maškarním reji, který vypukne ve 14 hodin, bude vítán každý, kdo přijde v masce nebo v dobovém oblečení, na lyžích anebo s jakýmkoliv dopravním prostředkem, na kterém se dá řádit na sněhu. Připraveny jsou tu tradiční soutěže ve skoku s kufrem, v hodu polenem a válečkem anebo běh dvojic s rohačkami. A pozor, jak obvykle se budou hodnotit nejlepší masky, a to jak dětské, tak dospělé!

Zábava v zoo s medvědy a koblížky

Naplánujte si na jaro výlet do brněnské zoologické zahrady, ve výběhu ledních medvědů se zase bude batolit medvídě.

Naplánujte si jarní výlet do brněnské zoologické zahrady – lední medvědice Cora se opět vzorně stará o medvídě, které se jí narodilo loni v listopadu. Zatím je můžete pozorovat jen prostřednictvím kamery, přibližně v polovině března se však dá očekávat, že maminka vyvede mládě do výběhu. Čekání vám pomůže zkrátit Mezinárodní den ledních medvědů, který zoo oslaví v sobotu 27. února. Od 9 do 14 hodin si ověříte své znalosti o těchto krásných šelmách na zábavné stezce.

Máte to na jižní Moravu z ruky? Pak vám třeba přijde vhod tip ze zoologické zahrady v Plzni, odkud budou v neděli 28. února vyhánět zimu. Český rok na vsi nezahrnuje jen topení Morany a zábavu u statku Lüftnerka, ale také průvod masek a soutěže o nejvtipnější kostým nebo v pojídání koblih na čas. Kdopak se asi letos stane Koblížkovým králem?

Zábavná škola pro kouzelníky a kouzelnice

Neobvyklý den plný magie a fyzikálních zákonů můžete prožít v brněnském zábavním vědeckém parku VIDA!, který se poslední únorovou sobotu promění v čarodějnou školu. Najdete tu přesně to, co byste od kouzelnické školy čekali – třídy s mírně potrhlými kantory a spousty pohádkových a nadpřirozených bytostí.

Naučíte se hýbat s předměty, aniž byste se jich dotkli, a dokonce budete zasvěceni do tajemství zneviditelnění. Kdo přijde v kostýmu, bude mít vstupné za polovinu – ale pozor, určitě nebude stačit jen obyčejný čarodějnický klobouk!

...a ještě jeden karneval!

Organizátoři některých akcí slibují, že kdo přijde v kostýmu, bude mít vstupné za polovinu nebo dokonce zadarmo.

Na zámku Loučeň i letos připravují každou první sobotu v měsíci velkolepou zámeckou slavnost. A začíná se už v sobotu 5. března, kdy se chystá Benátský karneval. Program v zámecké oranžerii od 13.30 do 16 hodin bude plný tanečních a jiných soutěží; chybět nebudou ani pohádky, průvod nejkrásnějších masek a nakonec volba krále a královny karnevalu.

Mimochodem, také sem si naplánujte jarní výlet – věhlasné loučeňské labyrintárium se totiž letos rozroste o další kousek! Jedním z dárků k 700. výročí narození českého krále Karla IV. bude nový královský labyrint, plný mystiky, magie a drahých kamenů. Jeho brána se otevře v neděli 1. května!