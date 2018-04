Šermíři zahajují sezonu bitvou v Libušíně

Vstupné: Dospělí návštěvníci zaplatí 70 korun, dětská vstupenka stojí 40 korun. Bitva začíná v 15 hodin, kvůli frontám u pokladen je lepší raději vyrazit na místo o hodinu dříve.



Doprava: Do Libušína jezdí z Kladna městský autobus č. 7, organizátoři slibují, že na sobotu 27.4. objednali posílení spojů. Lidé, kteří cestují autem z Prahy, se do Libušína dostanou nejlépe po karlovarské silnici, v obci Velká Dobrá na hlavní křižovatce musí odbočit na Kladno-Rozdělov a poté podle směrovek do Libušína. Ze středu obce je to k bitvě asi 600 metrů pěšky.



Parkování: Řidiči, kteří přijedou na bitvu autem, seženou místo k parkování jen velmi těžko. Škvárové parkoviště blízko koupaliště bude rezervováno pro účastníky bitvy a ostatním nebude vjezd povolen. Lépe je nechat vozidlo v obci nebo se vypravit na nově slíbené parkoviště u kostelíka sv. Jiří. Kam za šermíři:



4.5. Terezín - masakr L.P.1649

4.5. Karlovy Vary

11.5. Brandýs nad Labem - bitva

18.5. Hradec Králové - - bitva

18.5. Kolín - bitva Zlatých ostruh

8.5. Hasištejn - dobývání hradu

7.-9.6. Gutštein - bitva

8.6. Kroměříř - - mezinároční šermířský festival

15.6. Olomouc - bitva obléhání Švédů

22.-23.6. Kutná Hora

5.7. Orlík u Humpolce středověké slavnosti

5.-6.7. Mostník u Třebíče bitva

12.-14.7. hrad Loket

27.7. Pocoucov u Třebíče - středověká bitva

3.-4.8. Točník - dobývání hradu

4.8. Tábor - bitva

7.-8.9. Hradec Králové oslavy 777 let města