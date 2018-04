Seřizujeme kolo: 2. díl pro pokročilé cyklisty

LOŽISKA

Důležitou částí jsou ložiska řízení. Existuje několik typů, my si teď popíšeme ten nejrozšířenější - AHEAD.

Vlastní kontrolu toho, zda-li je v řízení vůle, či nikoliv, provedeme jednoduše. Zablokujeme přední brzdu a zkusíme zatlačit a přitáhnout řídítka, jako bychom chtěli nejprve kolo tlačit a poté s ním couvat. Tento postup opakujeme několikrát po sobě.

Pokud slyšíme nebo vidíme při tomto pohybu nějaké cvakání, či pohybování v místě ložiskových misek, pak je nejvyšší čas takzvaně vymezit vůli v hlavovém složení.

To provedeme poměrně jednoduchým způsobem. Nejprve povolíme všechny šrouby na představci, které ho fixují ke sloupku vidlice. Zpravidla jde o jeden, či dva vodorovně umístěné šrouby u sloupku a jeden svislý šroub kterým se vymezuje vlastní vůle v ose sloupku vidlice.

Poté co se ujistíme, že lze představcem bez většího odporu otáčet na sloupku vidlice, začneme pomalu utahovat horní svislý šroub. Neustálou kontrolou vůle v hlavovém složení popsanou výše a současným utahováním vymezovacího šroubu dospějeme po chvíli do stavu, kdy nebude patrná žádná vůle a to je moment, kdy je vůle v hlavovém složení správně vymezena. Nyní stačí již jen seřídit správnou polohu řidítek k ose předního kola a dotáhnout fixační šrouby na představci a máme hotovo.

BRZDY

Pokročilejší mechanici provádějí kontrolu brzd pravděpodobně vícekrát během roku nicméně po zimě je to vcelku nutnost. Opotřebení se kontroluje vizuálně a pakliže je brzdové obložení zralé na výměnu. Stačí vám k tomu zpravidla jeden imbusový klíč a trocha zručnosti.

Nové brzdové obložení nasazujeme do uvolněných brzd ve vyznačené poloze (směr rotace kola je vyznačen šipkou na obložení) a dotáhneme tak aby poloha brzdových gumiček vůči ráfku měla šípovitý charakter (viz obrázek.)

ŘETĚZ

Člověk, který jezdí rekreačně a cca tak 1000-1500 km za rok, můze mít jeden řětez na rok. Sportovněji založení jedinci, kteří často jezdí ze sedla a do strmějších kopců, použijí opravdu nový řetěz jednou tak za 700-900 km. No a závodníkovi, který absolvuje náročné silové tréninky, vydrží řetěz třeba jen 40-500 km. Paradoxem v této době je, ze nejnovější trend vyšších sad Deore a výše využívá 9-ti rychlostní zadní kazetu, na kterou je potřeba užší řetěz. Výsledkem je, že dražší a teoreticky tak kvalitnější řetěz, vydrží méně než levnější řetěz na 7-mi a 8-mi kola, protože je na něm prostě více materiálu, který se pomaleji opotřebí.

Řetěz, jak je známo, vydrží u sportovnějšího pojetí jízdy zpravidla něco kolem 500-700 km. To, že je čas na jeho výměnu, se dá poznat několika způsoby, ten nejjednodušší a nejpoužívanější je s použitím řetězové měrky. Jde o kalibr, který nasadíte na napnutou část řetězu a tím, zda-li měrka "propadne" skrz měřené dílky nebo nikoliv jednoduše zjistíte, jak na tom váš řetěz opravdu je.

Měření by se mělo samozřejmě provádět na čistém řetězu a není na škodu ho zopakovat na několika místech řetězu pootočením klikami. Někdy se totiž může z nějakého důvodu stát, že je řetěz opotřeben nerovnoměrně a to zjistíte pouze opakovaným měřením.

To, že je nutná kontrola rychloupínáků kol, sedlovky a utažení pedálů, je samozřejmost a tak ji podrobněji nebudeme zmiňovat stejně tak jako vizuální kontrolu vycentrování obou kol.

PŘEVODY

Správnou funkčnost měničů převodů nastavíme buď prostřednictvím vymezovacích šroubů na řidítkách přímo u řadících páček, nebo prostřednictvím obdobného šroubu přímo na přehazovačce.

Funkci přehazování pak můžeme vyzkoušet buď přímo za jízdy, nebo, a to doporučujeme, na kole postaveném ve speciálním stojánku, který umožní otáčení zadního kola a klik bez toho, aby bylo nutné kolo rukou držet ve vzduchu. Řazení jednotlivých převodů by mělo probíhat bez většího odporu plynule a v plném rozsahu nabízených převodů. Nikdy by nemělo docházet k přeskakování mezi jednotlivými převody, či svévolnému padání řetězu z většího pastorku na menší.

Základní věci popisované v prvním díle, jako je kontrola tlaku v pneumatikách, či kontrola utažení všech běžných šroubů, je pochopitelně samozřejmostí i pro pokročilejší servismany, ale těm zpravidla není nutné tyto věci nějak více připomínat.

Běžná kontrola kola je nyní úspěšně za námi. Mějme na paměti, že není nikdy na škodu ji provést i v průběhu roku, třeba před odjezdem na delší dovolenou s kolem, nebo naopak po náročném několikadenním cyklovýletu.