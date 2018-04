Víkendový tip: seriál Běžíme na hrad pokračuje na místě, kde byl i Bond

Úvodní dva závody na hradech Točník a Bouzov naznačily, že se v minulém roce zrodil seriál se zajímavou filozofií – propojením aktivního sportu s rodinnou pohodou a poznáváním kulturního dědictví.



„Trasa se mi moc líbila. Zrovna tak na předchozím závodě na Točníku,“ pochvalovala si vítězka Bouzova Iva Melisová. „Desítky v terénu mám ráda a je to obecně univerzální trať, která sedne širšímu spektru běžců, ať už chtějí závodit, zatrénovat si s ostatními nebo se jen proběhnout. To, že jsou k dispozici postupně během dne pětka, desítka i dětské závody, beru jako plus pro rodiny, všichni si můžou zaběhnout. Jeden z dospělých si dá třeba pětku, jeden desítku a stihnou si předat děti.“



Běžíme na hrad Loket

Start závodů pro děti v různých délkách podle věkových kategorií a také hlavních závodů na 5 a 10 km bude v amfiteátru pod hradem, kde zájemci mohou nalézt i lanový park a otestovat svoji zdatnost také v korunách stromů.

Dětské závodní tratě budou situovány v okolí amfiteátru. Hlavní tratě na 5 a 10 kilometrů povedou podél řeky Ohře po krásné cyklostezce. Poté, co se závodníci vrátí zpět k amfiteátru, budou pokračovat průběhem skalního tunelu nad řekou a přes lávku potom městem v podhradí Lokte až k bráně samotného hradu. Hrad byl založen ve 13. století a zahrál si mimo jiné v bondovce Casino Royal.

Stejně jako na Točníku a Bouzově bude pro rodiče s dětmi připravena od 10 hodin Pohádková cesta, která umožní dětem prožít kouzelné odpoledne. Opravdové pohádkové bytosti budou na děti čekat do 14 hodin.

Prezence je v základním táboře v amfiteátru pod hradem od 9 hodin. Přihlásit se lze také online na www.bezimenahrad.cz.