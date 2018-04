Vzhůru do Afriky. A s dětmi. Pohodová dovolená v Senegalu bez turistů

Tisícíleté obrovské baobaby. Stáda krav a koz v ulicích. Zboží vyložené na plechových sudech – prodejním stánku. Načervenalý odstín země. Prodavači obuvi rozvěšující své falešné adidasky na větve stromů, aby měli zákazníci přehled o šířce nabídky. Stařičké autobusy, jimž ze dveří visí hrozny cestujících očividně navzdory gravitaci a všem přírodním zákonům. Žirafy i růžové jezero. To všechno je Senegal.

Ptáci a liduprázdné pláže

Pokud hledáte exotickou destinaci, kde nebudete odkázáni na čtrnáctidenní povalování na pláži a zároveň nechcete strávit skoro celý den v letadle, je Senegal vynikající volbou.

I když sousední Kapverdy jsou stálicí cestovních kanceláří už mnoho let, Senegal stojí tak trochu ve stínu jejich zájmu. Přitom sem ale doletíte už za zhruba šest hodin a čeká tu na vás spousta neopakovatelných zážitků.

Sezona tu trvá od října do května, ale i v období největší špičky se rozhodně nemusíte bát, že byste tu zakopávali o davy turistů.

Písečné pláže, které vypadají jako z prospektu cestovních kanceláří, jsou liduprázdné a můžete si tak na nich užívat soukromou romantiku. Teplota oceánu vyžaduje sice jistou míru otužilosti, ale pobřeží je překrásné a při procházce po pláži můžete sbírat obrovské a překrásně vybarvené mušle. (Ale kochat se jimi můžete jen po dobu své dovolené. Je přísně zakázáno je vyvážet.)

A samozřejmě pozorovat ptáky. Senegal je totiž vyhlášeným ornitologickým rájem. Žije tu šest set čtyřicet druhů ptáků a jejich sledování je nezapomenutelným zážitkem. Rozhodně stojí za to vypravit se za nimi například do laguny La Somone, kde si můžete najmout člun s místním průvodcem.

Pokud dáváte přednost pohodlně vybaveným hotelům, i ty v Senegalu najdete.

Tady se totiž do moře vlévá stejnojmenná řeka a oblast kolem ní porostlá mangrovovými lesy byla už v roce 1999 vyhlášená přírodní rezervací. Obdivovat tu můžete pelikány, plameňáky, volavky, rybáky nebo třeba mořské orly. A strávit se tu dá prakticky libovolné množství času.

Senegalské safari

Až vás omrzí pláže a moře, můžete se vypravit například na safari do rezervace Bandia. Najdete ji jen šedesát kilometrů od Dakaru a na safari se tu jezdí v džípech nebo otevřených minibusech.

I když není rezervace tak velká, jako jsou například ty v Keni nebo Tanzánii, potkáte tu žirafy, zebry, nosorožce, opice, krokodýly, savanová prasata a dokonce i kriticky ohrožené antilopy Derbyho. A samozřejmě všudypřítomné majestátní baobaby, které jsou symbolem Senegalu a tvoří působivou kulisu všem scenériím.

Pokud byste měli dostatek času a energie putovat napříč Senegalem, něco málo přes pět set kilometrů od Dakaru objevíte národní park Niokolo Koba. Se svými více než devíti sty hektary představuje největší rezervaci v západní Africe a je dokonce zapsán na seznam UNESCO. Zdejší savanu, lesy i jezera obývá obrovské množství zvířat a pozorovat tu můžete například slony, lvy, levharty či hrochy.

V rezervaci žijí i kriticky ohrožení nosorožci. Krokodýly je povolené pozorovat pouze z bezpečné vzdálenosti.

Růžové jezero

Oblíbenou destinací návštěvníků Senegalu je i Růžové jezero (Retba), u kterého končili závodníci slavné rallye Paříž – Dakar předtím, než se soutěž přesunula do Jižní Ameriky. Cesta k němu vede přes písečné duny a lze ji absolvovat stylově v „teréňáku.“

Přejezdy a hlavně sjezdy písečných dun jsou poměrně adrenalinovou záležitostí, ale i při ní si stihnete všimnout, jak neuvěřitelně širokou škálou barev a odstínů disponuje zdejší poušť a jaký má půvab.

Charakteristickou narůžovělou barvu dodávají jezeru řasy Dunaliella salina, které zde žijí, a specialitou je voda, která obsahuje desetkrát víc soli než „obyčejná“ mořská. Koncentrací soli Růžové jezero předčí Mrtvé moře a koupání v něm vám ho také připomene. Ve vodě se vám nepodaří ponořit a každou otevřenou ranku na kůži si patřičně protrpíte.

Růžové jezero a muži, kteří z jeho dna dobývají sůl. Muži přivezou sůl v loďce ke břehu a odtud ji ženy odnáší na hromady, kde se dál pytluje.

O to obdivuhodnější je výkon místních obyvatel, kteří ze dna jezera těží sůl. Výraz „těží“ je ale silně nadnesený, když si uvědomíte, že muž odjede na loďce doprostřed jezera, kde dřevěným nástrojem vykope ze dna jezera sůl, naloží ji do loďky a odveze ke břehu. Tam už čeká jeho partnerka, která nabere sůl do plastového kbelíku. Ten si posléze vysadí na hlavu a odnese na obrovskou hromadu soli na břehu jezera, kde se sůl pytluje a odváží pryč.

Ženy dokážou na svých hlavách údajně odnést až třicet kilo, ale jejich chůze se svou ladností vyrovná topmodelkám. Kromě toho, že jde o obrovskou dřinu, voda v jezeře, která spíš připomíná slaný roztok, je velmi agresivní k lidské pokožce. Kopáči i nosičky si tak potírají kůži silnou vrstvou másla, které je má před účinky soli chránit, a musí dělat při své práci pauzy, během kterých se důkladně umyjí sladkou vodou. A i když jde o velmi fotogenickou podívanou, po pár minutách si začnete zatraceně vážit své vlastní práce, ať už je jakákoli.

Přátelští Senegalci

Pokud jste zůstali v zajetí předsudků ohledně bezpečnosti „černé Afriky“, v případě Senegalu můžete být naprosto v klidu. Kromě oblastí u hranic s Mali a jihosenegalského regionu Casamance je Senegal naprosto bezpečný.

Místní jsou velmi přátelští, ale na rozdíl například od Egypta nejsou turismem tolik „zkažení“ a tudíž se nebudete muset neustále prodírat lesem natažených rukou. Zejména pokud cestujete s dětmi, budete mít všude dveře otevřené a zažijete koncentrovanou a vyhlášenou senegalskou pohostinnost.

Kozy nebo krávy v ulicích jsou naprosto běžným úkazem. Máte chuť na maso? Řeznický stánek je vám k dispozici.

Při návštěvě vesnic vás dokonce často dospělí požádají, abyste dětem nedávali pytlíky bonbonů a dalších klasických „úplatků“, kterými turisté rádi místní děti častují. Nechtějí, aby si děti zvykaly na to, že stačí jen natáhnout ruku a neučily se žebrat.

S angličtinou tu neuspějete zdaleka ve všech případech, mnohem lépe na tom budete s francouzštinou, ale místní udělají všechno pro to, aby vám vyhověli a pomohli. Nemusíte se ani bát najmout si domorodého průvodce či řidiče. Za minimální částky vám ukážou život v Senegalu, který se nevejde na stránky žádných katalogů.

A když už budete u těch autentických prožitků, rozhodně nezapomeňte ochutnat místní specialitu – pikantní kořeněné kuře s rýží. Je skutečně skvělé a chilli omáčku si můžete pořídit i jako vděčný suvenýr ze své senegalské expedice.