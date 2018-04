Senátní Valdštejnský palác se natrvalo otevře veřejnosti

Sídlo Senátu - Valdštejnský palác - se již v sobotu natrvalo otevře veřejnosti. Významná evropská barokní památka bude po dva měsíce zkušebního provozu otevřena vždy o víkendu od 10:00 do 16:00, řekla Květa Kozáková z tiskového oddělení horní komory. Vstup do paláce bude prozatím bezplatný, i když kancelář Senátu zvažuje, zda by lidé za prohlídku paláce v budoucnu neměli platit vstupné. O tom Senát jedná s ministerstvem financí.