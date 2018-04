Odjel na Nový Zéland trhat jablka a stal se tatérskou hvězdou

„Rozhodnutí odjet na Nový Zéland vzniklo velmi spontánně. Byl jsem teprve dva měsíce v nové práci, když mi zatelefonoval kamarád, že jede na Zéland trhat jablka do sadu. Ani chvíli jsem se nerozmýšlel a rozhodl se, že pojedu taky. Hned druhý den jsem dal výpověď. A výlet byl na světě,“ popisuje Mario Gregor své rychlé rozhodnutí.

Dodává ale, že jeho rodiče z takového nápadu nebyli vůbec nadšení. „Nešlo jen o to, že opouštím dobře placenou práci, ale také jsem si musel od rodičů půjčit peníze na cestu. Za ty dva měsíce inženýrské práce jsem si totiž ještě moc nenašetřil,“ dodává Gregor.

Z ovocného sadu k vlastnímu byznysu

Několik prvních měsíců na Nové Zélandu se mladý Slovák skutečně živil prací na farmách a v sadech, především trhal jablka. Po čase si našel přítelkyni, rodilou Zélanďanku, díky které se mu podařilo dostat lepší víza. Pak začal pracovat opět jako inženýr. Tyto profese jsou u protinožců velice ceněné a dobře placené.

Po čase se ale u Maria začaly objevovat zdravotní problémy, konkrétně se srdcem. „Uvědomil jsem si, že by člověk v životě měl dělat to, co ho baví, a ne se jenom hnát za penězi,“ vysvětluje důvody, proč dobře placenou pozici nakonec opustil. Začal se věnovat kreslení a po čase také tetování. A udělal dobře! Dnes se tak věnuje profesi, která ho baví. A co více – vydělává mu ve výsledku ještě více než původní profese inženýra.

Začínal tetovat doma v obýváku

Mario Gregor se totiž velmi rychle stal velice vyhledávaným tatérem v zemi. Dokonce za ním jezdí i cizinci, zejména z Asie a Německa.

Pokud se někdo rozhodně založit si tetovací živnost na Novém Zélandu, má to od úřadů vcelku výrazně usnadněné. Nejsou třeba žádné zdravotní prohlídky a ani nemusí mít žádné reprezentativní hygienické studio. „Můžete začít třeba v garáži. Nikdo to tady neřeší,“ říká Mario Gregor a přiznává, že i on sám začínal tetovat ve velmi neprofesionálních podmínkách doma.

Novozélandský sen Nový dokumentární cyklus serveru playtvak.cz o Češích a Slovácích, kteří si odešli splnit své sny na Nový Zéland. Cesta na druhý konec světa přinesla nadšení, úspěch, ale mnohdy i zklamání a ztráty. Oficiální stránky pořadu najdete zde.

Dnes vlastní ale obrovské luxusně vypadají tetovací studio. Sám říká, že chtěl zvolit prostor, který vypadá jako galerie anebo kavárna, protože jeho klientelu z velké části tvoří ženy. Nechce tedy, aby se během procesu tetování cítily nepříjemně. V salonu jim nabízí kávu, domácí pečivo či sušenky. Stejně tak se v prostorách salonu pořádají výstavy.

„Můj styl tetování je mix mezi akvarelem a realismem“ říká. Denně tetuje vždy jednoho, maximálně dva zákazníky a to proto, aby se na práci mohl maximálně soustředit a odvedl co nejlepší výkon. Pokud však někdo uvažuje o tetování od tohoto talentovaného Slováka, bude si muset nějakou dobu počkat. Čekací doba na tetování je kvůli jeho velké vytíženosti až tři měsíce.

A pokud vás zajímá, kolik takové originální tetování stojí, podívejte se na následující video. Podrobnosti najdete v novém dílu pořadu Novozélandský Sen internetové televize Playtvák.