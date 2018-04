Sen cyklistů: dolů podél Svratky na Vysočině

12:25 , aktualizováno 13. července 13:18

Celý den na kole nádhernou přírodou a pořád s kopce - to je sen mnohých cyklistů. Pokud ho chcete zrealizovat, vydejte se vlakem na Vysočinu. Ze Žďáru nad Sázavou nebo Nového Města na Moravě je to zpočátku asi 12 km mírného stoupání k pramenu řeky Svratky pod Žákovou horou (810 m). Pak už ale pojedete kouzelnou krajinou plnou zajímavých památek pořád dolů podél řeky až do Tišnova.