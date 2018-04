Sen cestovatelů. Milford Track na Novém Zélandu

Může se hodit DOPRAVA

Ideálním výchozím bodem je městečko Te Anau, ležící na břehu stejnojmenného jezera. Jezdí sem autobusy z největšího města Jižního ostrova Christchurch a také z Queenstownu, což je hlavní horské a turistické středisko v Jižních Alpách.

Do Te Anau je možné se dopravit i letecky se společností Air New Zealand, nejbližší mezinárodní letiště je v Christchurch a v Queenstownu.

Dopravu lodí na začátek a z konce túry a autobus z Milford Soundu do Te Anau je možné zajistit při rezervaci túry.

UBYTOVÁNÍ

Na trase jsou tři chaty – Clinton, Mitaro a Dumpling – které jsou v hlavní sezoně vybaveny plynovými vařiči, pitnou vodou a osvětlením ve společenské místnosti.

Ve společných noclehárnách jsou palandy s matracemi (vlastní spací pytel), WC mají tekoucí vodu a umyvadla, sprchy zde nenajdete. Stanování není povoleno.

Po skončení túry lze ubytování zajistit v Milford Soundu v Milford Sound Lodge. V hlavní sezoně je zde nutno počítat s včasnou rezervací, alespoň tři týdny dopředu.

V Te Anau i v Queenstownu jsou široké možnosti ubytování ve všech cenových kategoriích.

KDY SE NA TÚRU VYDAT

Pro turistiku v horách je ideální doba zhruba od listopadu do konce března, kdy je nejtepleji a i relativně málo prší.

Milford Track je možné absolvovat celoročně, v zimě však leží v horských sedlech sníh, někdy hrozí lavinové nebezpečí a se sněhovými přeháňkami je nutné počítat i v nižších polohách. V zimním období je z výše uvedených důvodů Milford Track někdy uzavřen. V zimě není nutné chaty rezervovat, a můžete tak svůj plán cesty mít více flexibilní.

REZERVACE A POPLATKY

Ve vysoké sezoně (od konce října do konce dubna) je nezbytná rezervace ubytování. Protože poptávka je veliká, počítejte s nutností rezervace minimálně 6-8 měsíců dopředu. Rezervovat na nadcházející sezonu je možné od 1. července, a to on-line na www.doc.govt.nz, e-mailem na greatwalksbooking@doc.govt.nz nebo telefonicky na +64 3 249 8514. Rezervační a informační kanceláře jsou v Te Anau a v Queenstownu. Více informací na www.doc.govt.nz.

Poplatek pro dospělou osobu za tři noci v chatách je pro tuto sezonu 135 NZD (novozélandský dolar). Za dopravu autobusem a lodí dáte dalších necelých 140 NZD, vyhlídková plavba v Milford Soundu přijde na cca 70 NZD. Dohromady je tedy nutno počítat se zhruba 350 NZD. Vstup do národního parku se neplatí a pro děti existují poměrně výrazné slevy.

Milford Track je možné absolvovat i v doprovodu průvodce. Několik společností zajišťuje čtyřdenní túru se spaním v luxusních chatách a s plnou penzí v cenách od 1 500 do 2 200 NZD. Autor článku Jan Hocek je fotograf a nezávislý publicista. Je autorem knihy Nejhezčí túry světa. Najdete v ní reportáže a fotografie z osmnácti nejhezčích světových túr pěti kontinentů – od Aljašky po Nový Zéland - včetně map a praktických rad. Více o autorovi na http://www.hocek.cz/.