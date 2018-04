Šelmy žijí v Beskydech po celý rok

12:46 , aktualizováno 12:46

Sčítání velkých šelem v Beskydech, které před několika dny vyhodnotili ochránci přírody a zoologové, potvrdilo, že rys, medvěd i vlk žijí v těchto horách prakticky celoročně. Šelmy se však při svých cestách za potravou občas zatoulají také do Javorníků, Vsetínských a Hostýnských vrchů. Ochranáři pravidelný pobyt šelem v Beskydech vítají, předpovídají dokonce i v dalších letech podobný vývoj, stále nicméně upozorňují na to, že by jich tady i na jiných místech České republiky mohlo být mnohem více. "Averze vůči šelmám stále trvá. Stále musíme bojovat s pytláky a nelegálním lovem," tvrdí zooložka Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm Dana Bartošová.