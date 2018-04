Šelmy v českých horách a lidé: kdo s koho?

Co dělat, když se potkáte s medvědem neutíkejte před ním, je zaručeně rychlejší než vy

zachovejte klid, mluvte k němu, mírně gestikulujte a pokojně odcházejte

nehleďte medvědovi do očí, považuje to za výzvu k boji

můžete odhodit nějakou věc, na kterou medvěd zabere, např. batoh

lézt na strom má smysl pouze před starým medvědem a to do výšky minimálně 4 m

pokud medvěd zaútočí, lehněte si obličejem k zemi, kolena stáhněte pod hrudník, hlavu schovejte mezi kolena a rukama si chraňte krk. Nehýbejte se a vydržte, dokud medvěd neodejde. Co dělat, abyste se nepotkali s medvědem nepoužívejte silně vonící parfémy, které medvěda dráždí a přitahují,

vyhýbejte se houštinám a nepřehlednému terénu

dávejte pozor v místech, kde je hodně lesních plodů, pole s ovsem, mokřad

v nepřístupných porostech, kde by mohlo hrozit setkání s medvědem, dávejte o sobě vědět přiměřeným hlukem, nechovejte se tiše!

nepřibližujte se k uhynulému zvířeti

nechoďte do lesa se psy, pokud ano, držte je pevně na vodítku