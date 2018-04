Chlapec letěl sám do Říma bez pasu i letenky. Bezpečnost selhala

Incident způsobil poprask mezi bezpečnostními experty pro leteckou dopravu, napsal britský deník Telegraph, který o události informoval. Několik zaměstnanců letecké společnosti Jet2, do jejíhož letadla chlapec nastoupil, bylo okamžitě dočasně postaveno mimo službu.

Úřady začaly bleskově vyšetřovat, jak je možné, že se chlapec bez potíží do letadla dostal. "Představitelé letiště i aerolinek Jet2 nyní tuto extrémně závažnou událost vyšetřují. Je jasné, že letištní bezpečnost i pracovníci u brány selhali, když nezkontrolovali doklady," uvedl mluvčí letiště v Manchesteru. "Chlapec ale prošel standardní kontrolou, takže bezpečnost cestujících ani letadla nebyla nikdy ohrožena," ujišťoval vehementně mluvčí.

Mluvčí zároveň naznačil důvody, proč chlapce nikdo nezkontroloval. Podle něho se nejspíš pohyboval ve velké skupině dětí, nebo to vypadalo, že jde společně s nějakou větší rodinou. "Ale byla to naše odpovědnost a rozhodně musíme přesně zjistit, co se stalo," řekl mluvčí.

Podnikavý chlapec utekl matce z nákupního centra

Na osamělého hocha, kterému se tak snadno podařilo prolomit standardní bezpečnostní bariéry, upozornili posádku až cestující během letu.

Zjistilo se, že chlapec jménem Liam Corcoran (že by dobrodružná povaha po legendárním kapitánovi Korkoránovi?) utekl své matce z nedalekého nákupního centra Wythenshawe Civic Centre a dostal se až na letiště. Klučina totiž sledoval jednu rodinu, která mířila na terminál 1.

Na přeplněném terminálu pak Liam prostě došel k jedné z bran mezi dav lidí, kteří právě nastupovali do letadla společnosti Jet2 do Říma. Už z paluby letadla poté kapitán informoval zpětně letiště v Manchesteru, co se stalo, a to okamžitě kontaktovalo policii, která po chlapci již mezitím sama pátrala. Poté mohla policie matce oznámit šťastnou novinu, že její syn je sice zdravý a v pořádku, jen nastal "drobný" zádrhel, chlapec letí do Říma. Liam se později vrátil stejným letadlem z Říma do Manchesteru ještě ten samý den večer.

"Jakékoli narušení bezpečnosti beru velmi, velmi vážně. ... Toto je neobvyklé a závažné pochybení a my jsme zahájili důkladné vyšetřování celého případu, " prohlásil britský ministr dopravy Justine Greening pro BBC. Událost je o to podivnější, že se odehrála krátce před začátkem olympijských her, kvůli nimž v zemi panují přísnější bezpečnostní opatření, okomentovala případ přední britská televizní stanice.