Selfie jako cíl. Turisté častěji míří tam, kde naberou hezké fotky na sítě

, aktualizováno

Chytré telefony, komentáře a fotografie cestovatelů, vyhledávače a algoritmy nás mohou inspirovat a vybavit vším, co potřebujeme k naplánování i těch nejsložitějších cest po světě během několika minut. Využívání technologií ale také přináší jiné cíle, za kterými se do světa vydáváme, uvádí publicistický server The Conversation.