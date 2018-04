Šejkové na to mají. U Kataru vznikne přepychové plovoucí letovisko

Stavět se bude na souši i na vodě, informoval australský Telegraph. Součástí projektu nazvaného Amphibious 1000 mají být čtyři gigantické hotely, připomínající extravagantní jachty, kde budou hostům k dispozici podmořské pokoje.

Kolem bude plout 80 samostatných, čtyřpatrových apartmánů s terasami ve tvaru jakýchsi medúz či vesmírných korábů . Návštěvníci ocení průhledný podmořský salonek.

Hosty budou po resortu, táhnoucím se podél pobřeží v délce zhruba jednoho kilometru, přepravovat 20 metrů dlouhé jachty na vodíkový pohon, jež rovněž nabídnou fascinující podmořské výhledy.

"Celé to vypadá jako velké podmořské zvíře, které se jakoby protahuje z pevniny do moře až kilometr na obzor, a to díky dvěma dlouhým, širokým pažím," vylíčil podobu budoucího přepychového letoviska Giancarlo Zema, majitel architektonického studia, pro list Telegraph.

V novém komplexu nebude chybět ani muzeum, plovoucí lávky, restaurace s panoramatickými výhledy a obří akvária. Jednou z největších atrakcí se stane skleněný tunel, které povede k podmořské pozorovatelně v centru mořského parku.

Podobné megalomanské projekty jsou pro bohatý arabský svět typické, např. umělé souostroví Svět v Dubaji či Palmový ostrov tamtéž, který je mimochodem tomu katarskému i trochu vizuálně podobný. Oba projekty přitom kvůli vleklým finančním problémům téměř ztroskotaly. (Čtěte "I na megalomanský Svět v Dubaji padla krize. Dokazují to snímky z vesmíru").