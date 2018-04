Sehnat dobrou brigádu vyžaduje štěstí

"Obvolával jsem agentury, ale nic podle svých představ jsem nesehnal. Nepochodil jsem ani na internetu, ani u soukromých firem. Jediné, co se nabízí, je pomoc v obchodech. Ale kamarádi mi řekli, že tam dostali velmi málo peněz," stěžuje si Lukáš Martinovský z Olomouce, který nedávno odmaturoval.

Stejně jsou ale na tom i vysokoškoláci. "Syn teprve včera udělal poslední zkoušku, a tak se zatím příliš intenzívně hledání brigád nevěnoval. Já jsem se sice ptal, ale výsledek není valný," říká také Olomoučan Joel Ruml. "Dokonce i stavební firmy na obchvatu Olomouce berou spíše jen ze známosti, než aby houfně nabíraly studenty," dodal.



"Chtěli jsme na brigádu, tak jsme se šli zeptat do Zory. Řekli, že už mají plno. Někdo měl však nápad, a tak jsme řekli, že jsme od ředitele. Jen tak nás nakonec zapsali," popisuje shánění brigády jeden z olomouckých středoškoláků.

Velké firmy, které byly tradiční baštou studentů-brigádníků, jsou letos k dvouměsíčním pomocníkům přinejmenším skoupé. "Bereme pouze děti zaměstnanců. Bude to maximálně deset lidí," uvedl Vladimír Vyhnálek, vedoucí osobního oddělení Moravských železáren. V podniku Milo-Tuky nepřijímají brigádníky vůbec. Důvod? Firmy se chovají více ekonomicky a počet jejich zaměstnanců odpovídá práci, kterou potřebují udělat.

"Je to pravda. Velké firmy šetří náklady a berou jen minimum studentů, a to ještě většinou od svých lidí. Ani stavební firmy nechtějí tolik brigádníků jako loni," potvrzuje Jana Klimková, manažerka agentury Index plus, která nabízí studentům brigády. Jedinou možností podle ní zůstávají obchodní řetězce nebo nárazové práce v jiných městech než je Olomouc.

Ani do supermarketů však nemusí být cesta za brigádou úspěšná. Například olomoucký hypermarket Globus už brigádníky nepřijímá. "Máme všechna brigádnická místa obsazena. Studenti se hlásili už v květnu," uvedla jedna z pracovnic personálního oddělení. Podobně jsou na tom i některá zemědělská družstva. "Máme obsazeno. Nám se zájemci hlásí od dubna," říkají zase v Zemědělském družstvu Senice na Hané.

Obsazeny jsou i takové brigády, kde si nevyděláte ani korunu, zato však vyjedete za hranice. Například seznam lidí, kteří pojedou pomoci při žních do rumunského Banátu u některých Arcidiecézních charit, je také beznadějně plný.