Víme, co musíte ochutnat v Barceloně. Tipy českého znalce

Recept šéfkuchaře: Zadělávané kuře s krevetami Kuře se rozdělí zhruba na deset kousků, které se krátce osmaží na olivovém oleji s česnekem a rozmarýnem.

Pak se kuře vyndá a do hrnce se přidají cibule, česnek, skořápky a hlavy krevet, dvě červená rajčata a trochu bílého vína. To se dusí, dokud hlavy krevet nepustí šťávu, pak se to zalije vývarem a nechá se to vařit, až se obsah zredukuje na polovinu.

Poté se šťáva přecedí a do vzniklé omáčky se přidají oloupané krevety, sépie, kuře a vše se dále na malém plameni dusí, až je kuře měkké. Přidá se nasekaná petržel a vše se zahustí máslem a smetanou.

Fantastická delikatesa se nejčastěji podává s vařeným bramborem.