Šéf expedice Sulovský vyměnil třetinu týmu

Letos navíc budou mít členové výpravy šanci vystoupit i na nedaleký Broad Peak, který se sice také pyšní osmitisícovou výškou, ale rozhodně není takovým horolezeckým oříškem jako K2. "Domluvili jsme se, že si koupíme právo na výstup na oba vrcholy," prohlásil Sulovský.

Jádro týmu zůstalo stejné jako před dvěma lety. "Tři chlapi jsme vyměnili," vypočítává Sulovský. Všichni tři nováčci jsou zkušení horolezci, kteří mají zkušenosti s vysokými horami. "Například Radovanem Markem jsem chtěl jet už před dvěma lety, ale on se zrovna chytal jinam. Další posilou bude Kamil Bortel, který byl nad hranicí osmi tisíc metrů a o kterém se ví, že nezkazí žádnou legraci," říká Sulovský s tím, že trojici nováčků doplňuje Roman Langr.

Horolezec a šéf expedice CZECH Czech Mountaineering expedition K2 Ostrava 2007 Leopold Sulovský platí za českou horolezeckou legendu. Jedenapadesátiletý horolezec stál na vrcholech několika osmitisícovek, o některé se pokoušel i víckrát.

V osmdesátých a především v devadesátých letech patřil do evropské horolezecké špičky a zúčastnil se několika mezinárodních expedic. Stanul například na vrcholech Nanda Deví (7816 m), Dhaulagirí (8167 m), Mount Everestu (8848 m), Makalu (8463) nebo Nanga Parbatu. Lezl na Pamíru, v Alpách Vysokých Tatrách, v Andách, má na svém kontě řadu prvovýstupů.

JOSEF LUKÁŠ (1977) je nejmladším členem výpravy. "K2 je popravdě nejtěžší hora, na kterou jsem se kdy podíval," říká Josef Lukáš, který má na svém sportovním kontě několik slušných zářezů. Extrémní lyžař a úspěšný lezec má pověst společníka, který nezkazí žádnou legraci, což se na dlouhým výpravách cení. "Člověk není dokonale oblečen, pokud jeho tvář nezdobí úsměv," směje se od ucha k uchu.

Slovák PAVOL LUPTÁK (1969) má pověst neúnavného dříče. "Je neuvěřitelně zdatný fyzicky i technicky a je na něj stoprocentní spolehnutí," tvrdí šéf expedice a dodává: "V horách se pohybuje, jako by se tam narodil." Před dvěma lety vylezl stejně jako ostatní na kótu 7400 metrů. Má zkušenosti například z Tchien Shanu.

MILAN SEDLÁČEK (1961) má zážitky z osmitisícovky. Před dvěma lety vystoupil na vrchol Sisha Pangmy (8012). "Je to sice nejnižší z osmitisícovek, ale žádná z nich není lehká. Takové zkušenosti jsou k nezaplacení," míní Sulovský. Sedláček se podíval také například na jihoamerický Huascarán.

LIBOR UHER (1970) má za sebou pokus na K2 v roce 2005, Andy, Alpy či Pamír. " Je mimořádně zručný. Vlastníma rukama vyráběl některé součásti výstroje," říká šéf expedice. A co si o K2 myslí Libor Uher? "Cítím k ní veliký respekt, i když mě tolik fascinuje,“ tvrdí muž, který miluje extrémní sporty a má za sebou na tomhle poli i několik úspěchů. A co by si přál letos? "Snad se podaří udržet si dobre zdraví a kondici až do těch nejvyšších pater a dostat se mezi vyvolenými, kteří budou vpuštěni na vrchol a zpět."

RADIM SLÍVA (1969) se před dvěma lety také podíval do stěny K2. Kromě toho má za sebou Andy, Alpy, Pamír…

ROMAN LANGR je jednou z posil týmu. Stál na vrcholu Broad Peaku (8035), má také zkušenosti z Alp.

RADOVAN MAREK (1961) stál nejvýše ve stěně Kanchenjungy ve výšce 7500 m.m.n., před pěti lety vystoupil například na vrchol Aconcaquy. Je jedním z největších českých odborníků na čaje a v každé situaci se snaží bavit. Na otázku, co bude na K2 nejtěžší, odpověděl s úsměvem: "Batoh."

Kamil Bortl (1964) má zkušenosti i z osmitisícovek. Podíval se například na vrchol Broad Peaku, na Sisha Panamě vystoupil do výšky 7600 metrů. Za zřejmě nejsilnější emoci související z horolezectvím označil situaci, kdy na Broad Peaku zachraňoval zraněného Poláka. "Co jsou pro mne velké hory? Droga," říká otec dvou dětí, který se lezení věnuje patnáct let.