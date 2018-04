Sedmnáct tipů na nové rozhledny a pozvánka na měsíc vyhlídkových věží

Měsíc věží a rozhleden České republiky pořádá Pohádkové království z Českých Budějovic, a tak se slavnostní zahájení odehraje právě tady, v metropoli jižních Čech, v pondělí 28. září na hlavním náměstí. Až do 28. října se můžete zapojit do hry se sbíráním razítek na vybraných rozhlednách a vyhlídkových místech, a kdo pošle vyplněný „výškový 4pohled“ do Pohádkového království, ten bude zařazen do losování o horské kolo Galaxy a další odměny.

Zářijové novinky

Na rozhlednu v opravené vodárenské věži v Kolíně se první návštěvníci podívali v září.

Mapu věží a rozhleden s vyznačenými místy zapojenými do projektu si můžete prohlédnout na internetových stránkách Pohádkového království. Pouhý letmý pohled vám prozradí, že i kdybyste celý měsíc jezdili z místa na místo, všechny rozhledny rozhodně navštívit nestihnete – a navíc každý měsíc přibývají další a další.

Nevěříte? Posuďte sami. Jen v září jsme napočítali čtyři nové přírůstky. Na Strážné hoře v Třebíči se turistům poprvé otevřel nevyužívaný věžový vodojem, přezdívaný Kostelíček. Ve vodohospodářské stavbě z první republiky si prohlédnete expozici vodárenství, z vyhlídkové plošiny se pak otevírá pohled na město a široké okolí včetně loňské novinky, rozhledny na Pekelném kopci.

V září se také otevřela pro první návštěvníky rozhledna v opravené vodárenské věži v Kolíně, vyhlídková plošina na Brusné, vybudovaná v rámci výstavby Dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov, a rozhledna na Kelčském Javorníku v Hostýnských vrších.

Rozhledna Usaina Bolta v Ostravě

V Ostravě otevírali v květnu Bolt Tower, téměř 80 metrů vysokou vyhlídkovou nástavbu vysoké pece č. 1 Dolních Vítkovic z roku 1911, pojmenovanou podle nejrychlejšího běžce světla, atleta Usaina Bolta. Ten ostatně věž navštívil před závodem Zlatá tretra. Věž si i s moderní prosklenou nástavbou uchovala nezaměnitelný industriální styl; po jejím obvodu se vine adrenalinová lávka, nechybí kavárna, naučná stezka, klub a informační centrum s parkovištěm.

Od jara se díky nové rozhledně můžete podívat na areál slovanského hradiště v Mikulčicích z výšky.

Od jara se díky nové rozhledně můžete na areál slovanského hradiště v Mikulčicích podívat z ptačí perspektivy. Součástí pochodu Mrskni sebou na Besednou se stalo slavnostní otevření dřevěné rozhledny na vrchu Besedná u Chotilska. Do Rakovnické kotliny s Rakovníkem, na hřebeny Doupovských hor, Krušných hor, Brdy s hradem Radyní a na městys Pavlíkov nabízí pohled nová rozhledna stojící pod vrcholem Senecké hory.

Znovuzrozené vyhlídky

Rozhlednu na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí zahlédnou i ti, kteří jedou po dálnici D1.

Na Vysočině nenajdete novou rozhlednu jen v Třebíči, ale také ve Velkém Meziříčí, kde se dosud neznámý výhled na město otevírá z rozhledny na Fajtově kopci. Návštěvníkům Šumavy dělá od konce června radost opravená rozhledna na skokanském můstku Churáňov v lyžařském areálu Zadov.

Rozhledna Hýlačka u Tábora ničím nepřipomíná svou předchůdkyni, stařičkou (a spálenou) dřevěnou věž s tvarem husitské hlásky.

Někde se rozhledny opravovaly, jinde se stavěly nové – třeba zbrusu nová rozhledna Hýlačka u Tábora, která se od staré dřevěné věže s tvarem husitské hlásky, která se stala obětí požáru, liší jako den a noc. U Tábora také můžete navštívit novou rozhlednu Babina na Babí hoře, o kousek dál, západně od Jindřichova Hradce – vyrostla nová rozhledna na Rýdově kopci u Děbolína.

Babka, Salaš a Kypuš aneb nové rozhledny se zajímavými jmény

Rozhledně Máminka na Krušné hoře u Hudlic západně od Berouna dal jméno její patron, pan Olič. Před deseti lety dal vysázet jako narozeninový dar svému otci alej, kterou pojmenoval Tátovka, rozhlednou potěšil svou maminku.

Rozhledna Babka v Posázaví to měla se jménem složitější, vybíralo se totiž v internetové anketě. Nakonec vyhrál název Babka podle nedalekého vrchu nad Zručí nad Sázavou, ale mohla se jmenovat třeba Plavovláska – to podle filmu Lásky jedné plavovlásky od Miloše Formana, který se ve Zruči nad Sázavou natáčel.

U Uherského Hradiště můžete od prázdnin navštívit železnou, futuristicky vyhlížející rozhlednu Salaš, opláštěnou modřínovým dřevem. Její jméno se hledalo jednoduše, poblíž totiž leží stejnojmenná obec.

Návštěvníkům rekreační oblasti Lanškrounské rybníky slouží od léta nová vyhlídka na vrchu Kypuš nedaleko Lanškrouna. Není divu, že připomíná pohádkovou věžičku. Inspirací totiž byla lesní protipožární hláska, kterou před zhruba sto lety vybudoval knížecí rod Auerspergů u Slatiňan. Ačkoli nenabízí daleké výhledy, jistě se stane pěkným výletním cílem a také odpočinkovým místem pro rodiny s dětmi.