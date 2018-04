Sedm výletů za rytíři, šermíři, lukostřelci a krásnými dámami

Hned první pozvánka zve do míst, kde to rytířům bude obzvlášť slušet - do Prahy, do areálu Pražského hradu. Velké rytířské slavnosti se tu konají v sobotu a v neděli 11. a 12. července.

Za rytíři do Prahy

Víkendové Velké rytířské slavnosti v Jelením příkopu na severní straně areálu Pražského hradu si užijí všichni milovníci dávných dob. Třikrát denně se bude konat turnaj se statečnými rytíři v nablýskané zbroji na ušlechtilých koních, prohlédnete si rytířský tábor, jeřáb pro vytahování rytířů na koně a různé dobývací stroje, zaposloucháte se do tónů středověké hudby a poznáte i některá dobová řemesla.

A protože se očekává hojná účast rodin s dětmi, nebude chybět tábor malých rytířů, kde nejmenší návštěvníci mohou plnit různé úkoly, například psát husím brkem, šermovat či vyrábět drátěné košile.

Za šermíři na hrady Cimburk a Pecka

Na sobotu a neděli 11. a 12. července připravili šermířské programy také na hradě Cimburk na východní Moravě. Šermířský víkend je inspirovaný dobrodružnými příběhy z okolních lesů, které dvakrát denně divákům představí skupina historického šermu Armet z Vyškova. Představení začínají ve 14.00 a 16.00 hodin a zaplatíte běžné vstupné do hradu, tedy dospělí 30 Kč a děti do 15 let, studenti a senioři 20 Kč, děti do 6 let neplatí nic. Vstupné za představení vybere skupina Armet.

Od soboty 11. července můžete být svědky šermířských vystoupení skupiny Sinister na hradě Pecka. Ohňové show a šermířské souboje inspirované atmosférou Orientu, románské doby, gotiky, renesance i běsněním třicetileté války se konají na nádvoří hradu až do následující soboty 18. července.

Za lukostřelci na Osoblažsko

Na Velkém lukostřeleckém turnaji v zahradě zámku Slezské Rudoltice se utká padesát lukostřelců.

Znovu stejný termín, ale téměř opačný konec České republiky, zapomenuté končiny Osoblažska, nabízí pozvánka na Velký lukostřelecký turnaj. Klání v historické lukostřelbě, v němž se o ceny utká padesát lukostřelců, se koná v zahradě zámku Slezské Rudoltice v sobotu 11. července. Lukostřelci se mohou registrovat až do sobotního poledne, ale kvůli velkému zájmu zřejmě bude volných jen pár míst.

Zámek Slezské Rudoltice, jemuž se přezdívalo Slezské Versailles, leží v osoblažském výběžku.

Turnaj v několika disciplínách doprovází průvod účastníků v historických kostýmech, šerm, ohňová show a dobové tance. Pravou středověkou atmosféru umocňuje doprovodný program s dětskou lukostřelnicí a jízdárnou, kovárnou, kde se na ohni peče sele, středověkou mučírnou a řadou soutěží, třeba házením sekerou do špalku nebo bojem na kládě s měkčenými zbraněmi. Nechybí ani prohlídka historických zbraní, zbrojí a stanů, přehlídka lidových řemesel, občerstvení, střelba z děla a hákovnic nebo prohlídka zámecké expozice.

Za šermíři na hrad Bezděz

Na hradě Bezděz se šermířská vystoupení konají během července a srpna několikrát.

Prázdninovou sázkou na jistotu jsou šermířská vystoupení na hradě Bezděz. Konají se třikrát během července a srpna, navíc během prázdninových sobot má hrad prodlouženou otevírací dobu až do 18.00 hodin.

Rytířský turnaj o ruku princezny oživí Bezděz o víkendu 18. a 19. července vždy od 10.00 hodin. Těšit se můžete také na příběh O třech rytířích, krásné paní a lněné kytli v podání skupiny historického šermu Allgor a ukázky útrpného práva. Představení začínají v 11.00, 12.45, 14.00 a 15.15 hodin.

Rytířský turnaj o ruku princezny oživí Bezděz o víkendu 18. a 19. července.

O týden později, v sobotu 25. července, začíná Šermířské oživení, při němž vás pobaví šermířská a rytířská vystoupení v historickém příběhu z třicetileté války. Skupina Askalon bude na hradě vystupovat denně od 11.00, 12.30, 14.00 a 15.30 hodin, a to až do neděle 2. srpna.

Program uzavřou o týden později o víkendu 8. a 9. srpna Šermířské rozvernosti, pro něž si skupina scénického šermu a divadla Bibus spiritus připravila představení O velkém nepřátelství Peregrina Puše a Mikuláše z Potštejna. Začíná se vždy v 11.00, 12.30, 14.00 a 15.30 hodin. Vstupné na všechny tři akce je stejné: dospělí zaplatí 70 Kč, děti a senioři 45 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 185 Kč.