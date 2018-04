Sedm voňavých tipů, kam se vypravit na slavnosti jídla

Jeřáb oskeruše je starodávný, krásný a mohutný strom. Dává plody rozmanitých barev i tvarů, nejčastěji připomínajících malé hrušky nebo jablíčka. Oskeruším se daří především na Slovácku a jinde na jižní Moravě, kde se v místních nářečích označují jako oskoruše – a právě organizátoři Slavnosti oskoruší z Tvarožné Lhoty se postarali o jejich největší reklamu.

Oskorušobraní na Salaši Travičná

Zralé oskeruše nejčastěji připomínají malé hrušky nebo jablíčka.

Oskorušobraní se tradičně pořádá v Bílých Karpatech nad Tvarožnou Lhotou pod rozhlednou Travičná. Tady stojí obnovená slovácká salaš v podobě z 19. století, spojená se vzdělávacím skanzenem. V sobotu 19. září si můžete prohlédnout celý areál a ochutnávat oskeruše v mnoha podobách, pálené, zavařené, pečené i v podobě, v jaké je utrhnete přímo ze stromu.

Výběrový košt pálenek a likérů oskerušovic doplní ochutnávky oskeruše světové archy chuti Slow food a vyhlášení královny oskeruší daného ročníku. K prohlídce zve rovněž sad oskeruší, k dispozici je poradna a prodej stromků, netradiční soutěže a hry v přírodě pro malé i velké nebo vyjížďky na koních. Vstupné vás bude stát 30 Kč.

Slavnosti Hořických trubiček

Na Slavnosti hořických trubiček se s oblibou soutěží, třeba v pití piva trubičkou.

Máte rádi hořické trubičky, sladkou regionální pochoutku s chráněným zeměpisným označením? Pak se v sobotu 19. září vydejte na Slavnosti hořických trubiček a ochutnejte trubičky společně s Dádou Patrasovou a kapelami Děda Mládek Illegal Band nebo Abba CZ revival. Gurmánský festival se tradičně koná na náměstí v Hořicích, městě, kde se pochoutky pečou a plní už více než 200 let.

Dozvíte se, jak se trubičky vyrábějí, čím vším se plní a užijete si i řemeslný jarmark a soutěže pro malé a velké, třeba v pití piva trubičkou nebo o nejdelší skládanou trubičku. Program plný koncertů, zábavy a vystoupení místních sportovních klubů, mažoretek a uměleckých škol vyvrcholí slavnostním ohňostrojem. Vstupné je zdarma!

Slavnosti brambor na Vysočině

Bramborové placky s ragú z hub, bramborové koblížky nebo cuketový guláš s bramborovým dortíkem – to je pouhý výběr několika dobrot, které ochutnáte na Slavnostech brambor v Bystřici nad Pernštejnem. V ekologicko-zábavním centru Eden se konají o víkendu 19. a 20. září.

Kromě pochoutek z brambor a slavnostního bramborového menu na vás čekají výborné farmářské produkty, kuchařská show, workshopy a semináře pro pěstitele, soutěže a doprovodný program pro malé i velké. V Edenu láká k prohlídce také minizoo, muzeum půdy, Panský dvůr, Horácká vesnička s ukázkami lidových řemesel, pivovar, Zelená lékárna a Ekopavilon, přístupná bude také nedaleká farma Eden. Vstupné stojí 100 Kč pro dospělé, 80 Kč pro studenty, v ceně je bramborová polévka.

Slavnosti cibule v Račeticích

Na Slavnostech cibule v Račeticích ochutnáte nejrůznější cibulová jídla v čele s tradiční cibulačkou.

Kvalitní cibule z Račetic, vesnice v severozápadních Čechách mezi Žatcem a Kadaní, byla před časem oceněna značkou Regionální potravina Ústeckého kraje. V sobotu 19. září Račetice zvou na Slavnosti cibule, kde vedle jarmarku cibulových výrobků ochutnáte nejrůznější cibulová jídla včetně nejlepších cibulaček, můžete si koupit cibuli z Račetic i stylově svázané cibulové copy a uvidíte také zemědělské stroje a techniku na pěstování, sběr a zpracování cibule. Vstup na slavnosti je zdarma.

Třikrát na slavnosti jablek

Že podzim voní a chutná po jablkách se přesvědčíte hned na několika místech. Čerstvě lisované jablečné mošty, pečené i nepečené jablečné dobroty a další pochoutky z jablek ochutnáte například na Jablkobraní, které se koná v sobotu 19. září v zámeckém areálu Ctěnice na okraji Prahy.

O den později, v neděli 20. září, pořádá občanské sdružení Tradice Bílých Karpat a Ekologický institut Veronica Jablečnou slavnost v Hostětíně. Kromě řemeslného jarmarku a ochutnávek domácích jablečných moučníků a čerstvého moštu si nenechte ujít přehlídku regionálních odrůd ovoce a procházku ukázkovým sadem a zahradou, náročnější cestovatelé se mohou vydat na putování po sochách v krajině kolem obce. Obě akce, ve Ctěnicích a Hostětíně, jsou zdarma.

Do třetice všeho jablečného vás portál Kudy z nudy zve na zámek Sychrov, kde chystají Slavnost jablka v sobotu 3. října. Co vás čeká? Multikulturní a multižánrový festival, který rodinám s dětmi nabídne dětské stezky, pohádky a kreativní dílny, občerstvení z kvalitních místních surovin a spousty koncertů a soutěží. Vstupenka pro dospělé stojí 150 Kč, děti do 100 cm mají vstup zdarma, děti do 130 cm zaplatí 70 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 333 Kč. A pokud si ke vstupence na Slavnost jablka připlatíte 50 Kč, můžete se v sobotu podívat také na zámek!