Sedm voňavých a barevných tipů na výlety do mýdláren a svíčkáren

Amálčina mýdlárna

Amálčinu mydlárnu najdete ve Dvoře Krasíkově západně od Konstantinových Lázní.

Amálčina mydlárna je nedílnou součástí Dvora Krasíkova, který leží u Kokašic západně od Konstantinových Lázní. Do ruční mýdlárny a stylového obchůdku proudí na exkurze návštěvníci nejen z tuzemska, ale i z ciziny. Nevyrábějí se tu jen mýdla, ale také rozpustné koupele, vlastní zázvorový a levandulový sirup, možná dojde i na marmelády a další pochoutky. Navíc v krámku vystavují své výrobky další místní i vzdálenější výrobci a nabídnou vám tu i občerstvení – horké a studené nápoje, medovinu a domácí koláč nebo bábovku. Jednou z hlavních výhod Amálčiny mýdlárny je, že se sem můžete vypravit kdykoliv, stačí zavolat a domluvit se předem.

Svíčkárny & mýdlárny značky Rodas

V dílnách firmy Rodas děti nadšeně vyrábějí vlastní svíčky a namáčejí je v barevných politurách.

Vlastní mýdlo, svíčku, koupelové soli s přírodními esenciálními oleji nebo voskové pastelky ze včelího vosku si můžete vyrobit v dílnách firmy Rodas. Svíčkárna byla založena v roce 1990 v Šestajovicích u Prahy; zdejší svíčkárna a mydlárna, její výrobní dílny a podniková prodejna jsou otevřené ve všedních dnech denně od 14.00 do 18.00 hodin, o víkendech od 10.00 do 18.00 hodin.

Mýdlárnu Rubens objevíte v Českém Švýcarsku, v malebné vesnici Růžová.

Rodas má v Česku několik poboček; například v Plzni-Liticích jsou veřejné dílny pro veřejnost otevřené ve čtvrtek a v pátek od 14.00 do 18.00 hodin, v sobotu a v neděli od 10.00 do 18.00 hodin, ve stejné době můžete navštívit svíčkárnu a mýdlárnu v Olomouci-Holicích a také libereckou pobočku v Centru Babylon. Jsou pro vás Šestajovice, Plzeň, Olomouc nebo Liberec z ruky? Pak vás možná potěší zpráva, že výroba mýdélek, pastelek, svíček a dalších voňavých a barevných drobností se chystá v dalších pobočkách, a to v Kutné Hoře, v Ústí nad Labem nebo v Českém Krumlově. Těšte se na rok 2016!

Mýdlárna Rubens

Mýdlárnu Rubens objevíte v kouzelné krajině Českého Švýcarska, v malebné vesnici Růžová. Podle vlastní rodinné originální receptury staré více než sto let se tu vyrábějí mýdla s blahodárným účinkem na pokožku, balená do přírodních materiálů. Pokud byste chtěli ruční výrobu vidět na vlastní oči a dozvědět se něco o historii mýdel i o používaných bylinkách, dveře mýdlárny jsou pro vás otevřené dokořán. Vypravit se sem můžete každý den za světla, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Mýdlárna Boemi

Při prohlídkách mýdláren zjistíte, že vyrobit takové mýdlo prý není nijak složité.

Kreativní exkurze do mýdlárny Boemi v Chrustenicích u Berouna nabízí zajímavou příležitost, jak se zábavnou formou seznámit s ruční výrobou mýdel a dárkové kosmetiky. Vyrábějí se tu bylinná mýdla, krémy, koupelové soli, šumivé koule, balzámy a další doplňky do koupelen. Má to jediný háček: prohlídky se pořádají jen pro větší skupiny návštěvníků. Vstupenka stojí 120 Kč, termín se předem domlouvá telefonicky.