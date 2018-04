Sedm tipů pro knihomoly aneb kam za knížkami (a s knížkami)

Očekáváte pozvánku do Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou? Kdepak, muzeum se po sedmapadesáti letech s městem pod Zelenou horou rozloučilo a nahradilo je novým projektem, Muzeem nové generace. Předělává se i Muzeum klasického knihařství v Rožďalovicích s unikátní knihařskou dílnou, a tak je třeba zamířit jinam – třeba do Plzně.

Muzeum knihtisku a knihy v Plzni

Proč do Plzně? Právě tam vyšla v roce 1476 první kniha tištěná na českém území, takzvaná Arnoštova statuta, a během 15. století tam vzniklo několik renomovaných tiskařských dílen. Na dávné tradice navázalo Muzeum knihtisku a knihy, zřejmě největší a nejucelenější expozice dějin tisku v Česku. První návštěvníci se sem podívali letos v červnu.

Muzeum vzniklo v Plovární ulici naproti zimnímu stadionu v nové budově a v prvním patře tiskárny z roku 1911. Z výstavních prostor je vidět výrobní hala firmy NAVA, kde se vyrábějí knihy, časopisy a letáky, v samotném muzeu pak uvidíte hodnotné historické předměty, které jinde nespatříte. Raritou jsou například tři makety velmi starých prvotisků, kompletní knihtisková výroba od ruční sazby přes strojní řádkovou až po monotyp nebo knihy z plzeňských tiskáren. Podívat se sem můžete denně kromě neděle.

Rentzovo muzeum barokního tisku v Kuksu

Od května 2014 je v Kuksu otevřeno Rentzovo muzeum barokního tisku, které přibližuje život a dílo dvorního mědirytce hraběte Šporka, Michaela Heinricha Rentze (1698−1758). V bývalém barokním lázeňském domě s břidlicovou střechou si pohlédnete originály zřejmě nejvýznamnějšího grafika barokních Čech, děti si tu mohou vyzkoušet první setkání s tiskem. Otevřeno je až do konce září denně kromě pondělí, úterý a středy, prohlídky začínají v 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hodin.

Knížky pro vaše uši v Národní technické knihovně

Výrazné číslo na fasádě Národní technické knihovny v Praze vám prozradí obvod budovy.

Určitě víte, že knížky už neexistují jen na papíře, ale také na audionahrávkách. Vše, co byste možná chtěli vědět o audioknihách a o jejich tvorbě, se dozvíte na podvečerním setkání se spisovatelem a audiovydavatelem Jiřím W. Procházkou. Setkání nazvané Letem audioknižním světem se odehraje v pondělí 21. září v kavárně Národní technické knihovny v Praze 6 – Dejvicích a poslechnete si například ukázky z audioknih žánrů hororu, fantasy, sci-fi nebo detektivky. Začíná se v 18.00 hodin.

Knižní kramaření s vůní burčáku

Pokud chcete protřídit svou knihovnu a nabídnout knížky dalším čtenářům, využijte k tomu Tetínské knižní kramaření aneb Bazar knih pro Klubíčko. V týdnu od 14. do 18. září stačí donést knížky do Vinotéky Hruška v Tetíně. Za odměnu se nechte pozvat na Tetínskou burčákovou slavnost; koná se v sobotu 19. září a pít se budou jak burčáky z vlastního vinařství a hrozny z viničky u vinotéky na Tetíně, tak z vinařství v Blatničce.

Výstavy knih a knižních ilustrací

Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě láká až do konce září na výstavu Adolf Born a ilustrace pro malé i velké.

Až do konce září láká výstava Adolf Born a ilustrace pro malé i velké, kterou na letošní sezonu připravilo Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě. Kromě Adolfa Borna tu svá díla představují i další výtvarníci a ilustrátoři dětských knížek, kteří se zároveň podíleli na tvorbě poštovních známek. Výstava je otevřená denně kromě pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

Výtvarník Kamil Lhoták měl rád Kladno, v Malé galerii kladenské Středočeské vědecké knihovny nyní probíhá výstava knížek s jeho ilustracemi.

Další známý ilustrátor knih pro děti i dospělé Kamil Lhoták (1912–1990) měl blízký vztah ke Kladnu a jeho okolí. Právě tady, v Malé galerii Středočeské vědecké knihovny v Kladně, můžete až do úterý 6. října vidět výstavu vybraných Lhotákových ilustrací. Otevřeno je denně kromě středy a neděle, ve všedních dnech od 9.00 do 18.00 hodin, ve čtvrtek do 19.00, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin.

Pochod od knihovny ke knihovně

Zajímavým tipem pro všechny, kdo mají rádi chůzi a knížky, je pražský pochod Od knihovny ke knihovně, jehož delší trasa vede kolem sedmi knihoven Prahy 8, 9 a 14; pokud bude některá z nich otevřená, můžete vstoupit. Koná se v sobotu 3. října a na 21 km dlouhou trasu se vyráží od 8.00 do 11.00 hodin ze stanice metra Rajská zahrada. Začátek druhé, 12 km dlouhé trasy, je ve vestibulu pobočky Městské knihovny v Praze 8 – Ládví, a to od 9.00 do 11.00 hodin. Cíl obou tras je společný, a to poblíž Městské knihovny v Praze, pobočky Bohnice, u kulturního domu Krakov od 12.00 do 17.00 hodin.

Na startu dostanete popis trasy a kdo bude chtít, toho čeká vědomostní literární test, v cíli pak každý obdrží knoflík s datem pochodu, razítko pochodu a další drobné dárky. Startovné pro dospělé stojí 30 Kč, děti do 15 let zaplatí 5 Kč.