Sedm tipů na velké i malé hudební akce na přelomu léta

Na váhání není čas, protože několik akcí začíná už 3. nebo 4. srpna. Jako tradičně si budete muset vybrat – pojedete na Slavonice Fest do Slavonic, na Sázavafest do Světlé nad Sázavou, do Harrachova na Keltskou noc anebo do Rožmberku nad Vltavou, kde se zastaví festival České hrady?

Slavonicefest 2016

Večerním koncertem ve středu 3. srpna odstartuje letošní letní filmový a hudební festival Slavonice Fest, který vyvrcholí v neděli 7. srpna velkou taneční party. Podobně jako v předchozích dvou ročnících i letos bude kulisou filmových projekcí nádherné historické centrum renesančních Slavonic. Open Stage pro večerní koncerty najdete přímo ve Slavonicích, do hudební Stodoly Maříž vás dopraví veselý festivalový autobus.

Kromě filmů, které budou soutěžit o Cenu diváků, patnácti koncertů a pěti tanečních párty je připravený i doprovodný program – například instalace Bludný rybář předního výtvarníka Petra Nikla v mařížském kostelíku, výstava fotografií Antonína Kratochvíla a jeho kolegů Trojský kůň ve Festivalovém centru v Institutu Slavonice, letní kino Cinestar na slavonickém náměstí nebo dětské výtvarné dílny.

Sázavafest 2016

Sázavafest na tři dny zaplní zámecký lesopark ve Světlé nad Sázavou.

Kdysi jednodenní akce s jediným pódiem, dnes renomovaný multikulturní a multižánrový festival, který na tři dny od 4. do 6. srpna zaplní zámecký lesopark ve Světlé nad Sázavou, to je Sázavafest. Účast letos potvrdili interpreti, jako jsou Chinaski, No Name, Graham Candy, Ewa Farna, Mig 21, Monkey Business nebo Xindl X. A České dráhy k tomu připojují výzvu: na Sázavafest jeďte vlakem! Využijte zvýhodněnou jízdenku VLAK+ Sázavafest se slevou 50 % ze zpátečního jízdného, kterou vám vystaví v kterékoli železniční stanici nebo zastávce. Pokud navíc máte In Kartu, můžete si koupit vstupenku na festival v předprodeji se slevou 20 %.

Keltská noc 2016

Krkonošskou Keltskou noc provází pověst nejvýše pořádaného českého festivalu s nejhezčím výhledem.

Na dvou scénách v Harrachově se od čtvrtka 4. srpna do soboty 6. srpna bude odehrávat krkonošský hudební festival Keltská noc. Díky místu konání v areálu velkých skokanských můstků získal punc nejvýše pořádaného českého festivalu s nejhezčím výhledem. Kdo vám zahraje? V pátek například Arakain, Vypsaná fixa, Wohnout, Horkýže Slíže, Trautenberk a Krucipüsk, v sobotu pak Dědovy blechy, Törr, Tři sestry, Ivan Mládek a Banjo Band a DeBill Heads.

České hrady 2016 na Rožmberku

První polovinu letošního ročníku uzavírá dvěma koncertními dny na hradě Rožmberk nad Vltavou festival ČESKÉ HRADY.cz. Kabát, Divokej Bill, Xindl X, Mandrage, Vypsaná fixa, Desmod či Pražský výběr tu budou hrát v pátek a v sobotu 5. a 6. srpna, prohlídka hradu je pro návštěvníky festivalu zdarma. Nehodí se vám tenhle termín? Vyberte si některý z dalších koncertů, během srpna se festival zastaví na hradě Veveří, na zámku v Hradci nad Moravicí, na Bouzově a o tečku za letošním ročníkem se během posledního prázdninového víkendu postará hrad Bezděz.

Rozmarné léto 2016 končí v Mostě

Během odpoledne, podvečera a večera v sobotu 6. srpna se v areálu Benedikt v Mostě odehraje poslední zastávka letošního Rozmarného léta. Uvidíte a uslyšíte Xindla X a kapely Slza, Děda Mládek Ilegal Band, Crossband a O5 a Radeček. Novinkou je letos dětské podium a dětské koncerty. Nejen malé návštěvníky potěší Pískomil se vrací, Čiperkové, Divadélko Kůzle a další.

Přístavní slavnost v Nymburce

Hudební festival Frymburkfest je jedním z doprovodných programů areálu Rio Lipno, připraveného pro sledování a hraní letních olympijských her.

Přístavní slavnost v Nymburce je sice v porovnání s letními hudebními festivaly jen mrně, ale nabízí příjemnější, uvolněnější a domáčtější atmosféru. V sobotu 6. srpna si užijete zejména hudební program v parku Pod hradbami za doprovodu plavidel. Popíjet při tom můžete slavné postřižinské pivo z místního pivovaru, kde část života prožil spisovatel Bohumil Hrabal.

Frymburkfest na Lipně

Pódium na hladině, bohatý dětský a rodinný program, dřevosochání, skákací hrad, trampolíny, tvořivé dílny a další povyražení nabídne od středy 10. do soboty 13. srpna multižánrový charitativní hudební festival Frymburkfest – kde jinde než na pláži ve Frymburku, městečku na břehu Lipenské přehrady. Festival je součástí doprovodných programů areálu Rio Lipno, připraveného pro letošní rok letních olympijských her. Hrát bude Lucie Bílá, legendární rocková skupina Olympic, Precedens, Těžkej Pokondr či revivaly skupin Queen, Rammstein a Nightwish. Doprovodný program nabídne například výstavu loutek ve Wellness hotelu Frymburk nebo plavby na dřevěném voru.