Sedm tipů na čokoládové výlety pro mlsaly. Kam se vypravit?

Nejenže se tu o své oblíbené pochoutce dozvíte mnohé, co jste možná netušili, ale navíc ji budete moci i ochutnat. Protože jaké by to bylo čokoládové muzeum bez čokoládové dílny…?



Museum čokolády Choco-Story v Praze

Chcete-li se dozvědět, jak se mění kakao na čokoládu, proč ji Mayové a Aztékové považovali za dar od bohů a jak se vydala na vítězné tažení po evropských královských dvorech, je pro vás Museum Choco-Story v Celetné ulici v srdci Prahy 1 tím nejlepším místem.

Každou půlhodinu navíc uvidíte, jak se s čokoládou pracuje, aby byla pěkná a chutná, a jak se vyrábí pralinky pro muzejní návštěvníky. Čokoládu si samozřejmě můžete přímo v muzeu koupit, případně se sem vypravit na oblíbené workshopy.

Čokoládový dům: první české muzeum čokolády a čokoládových obrazů v Praze

Druhé pražské muzeum čokolády sídlí u Vyšehradu pod Nuselským mostem. Také tady se seznámíte s 3 000 let dlouhou historií čokolády a na vlastní oči uvidíte výrobu pralinek, ale mají tu něco, co jinde v Česku neuvidíte: kolekci stovky obrazů, malovaných bílou, hořkou, mléčnou a barevnou čokoládou.

Pokud na ně dostanete chuť, máte smůlu, k jídlu rozhodně nejsou - ale zato si tu můžete čokoládou namalovat vlastní obrázek, vytvořit si vlastní čokoládu anebo pokreslit figurku, to vše formou různých workshopů. K posezení láká muzejní čokoládovna; k ochutnání se tu nabízí řada druhů pralinek nejrůznějších příchutí, čokoládové víno, čokoládové pivo a několik desítek druhů horké čokolády.

Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře

Další muzeum věnované čokoládě a jejímu zpracování (a zčásti také marcipánu) objevíte v historickém centru Tábora. Uvidíte tu řadu dobových obalů a reklamních plakátů, a hlavně zajímavé modely - třeba marcipánové táborské náměstí i s radnicí a blízkým hradem Kotnovem nebo sladký Pohádkový sklep s perníkovou chaloupkou, permoníky a čerty.

Obrazy v Muzeu čokolády jsou malované mléčnou a bílou čokoládou Domy na táborském náměstí vypadají jako pravé, ale ve skutečnosti jsou pečlivě vyrobené z marcipánu

Součástí expozice je kinosál s filmy o čokoládě a tvořivá dílna, kde si pod vedením lektora zkusíte odlít figurky z čokolády a modelovat postavičky z marcipánu nebo z plastické čokolády - bílé, mléčné hořké, podle vlastní chuti. Vyrobený suvenýr si na památku odnesete domů! Další čokoládu pak seženete v muzejním obchodu nebo v čokolatérii, kde proudí čokoláda ve fontáně a odkud také nahlédnete okénkem přímo do výrobny.

Čokoládovna MANA v Krásné Lípě

V polovině července 2013 otevřela čokoládovna MANA svou provozovnu na Křinickém náměstí v Krásné Lípě, další pobočku pak najdete ve Varnsdorfu. Lákadlem není jen široký výběr kvalitní čokolády, ale i možnost vidět přímo v prodejně, jak se ručně vyrábějí čokoládové bonbóny. Pokud se domluvíte předem, může být součástí sledování výroby také ochutnávka a dárkové balíčky.

Čokolaterie v Třebenicích

Třebenice leží jihozápadně od Lovosic, na úpatí kopce se zříceninou hradu Košťálova. Právě tady objevíte Čokolaterii, originální podnik, kde můžete ochutnat nepřeberné množství čokoládových dobrot - ručně vyráběné lanýže od chocolatierky Lucie Glaister, fondue, drcené kakaové boby anebo belgickou, francouzskou a mexickou čokoládu.

V třebenické Čokolaterii ochutnáte ručně vyráběné lanýže

Čokoládovna Česká Pralinka v Českém Krumlově

V Českém Krumlově, jen pověstných pár kroků od zdejšího hradu a zámku, objevíte místo, kterému mlsalové nedokáží odolat. Jak napovídá název čokoládovny Česká Pralinka, vyrábějí se tu pralinky různých příchutí, ale také pravý marcipán, staročeský perník nebo nugát. Ochutnat můžete i lámanou čokoládu, speciálně připravené kornouty naplněné dle vašich přání a další sladké laskominy.



Chocolaterie Kamila v Jihlavě a Chrudimi

Poslední zastavení na naší sladké cestě patří podnikovým prodejnám rodinné firmy Kamila Chocolates. Najdete je v Jihlavě a v Chrudimi. Čokoládovna nabízí asi 50 druhů vážených čokoládových výrobků; některé podle receptur z první republiky, jiné ryze moderní s kombinacemi známých i méně známých ingrediencí.

Podniková prodejna čokoládovny Kamila v Jihlavě

Vedle tradičních višní, marcipánu, karamelu a oříšků tu proto najdete zajímavá překvapení, "zabalená" do hořkých, mléčných i bílých čokolád. Nepochybně mezi nimi najdete to, co vám bude chutnat.