Sedm tipů, kde na výletě využijete šikovné ruce

Takže co budete vyrábět - keramiku, skleněné vitráže, svíčky, mýdla, korálky, knihy nebo vánoční ozdoby?

Výtvarné dílny Romany Hulíkové & penzion Keramika

Rodinný penzion Keramika s výtvarnou dílnou v Děbolíně u Jindřichova Hradce naplní vaše představy o pohodové dovolené v jižních Čechách. Výtvarné dílny, určené pro děti i dospělé, se nejčastěji zaměřují na malování hrnečků a misek, točení na hrnčířském kruhu, malování na sklo, výrobu svíček, pletení košíků a korálkování.

Výtvarná dílna Romany Hulíkové v Děbolíně u Jindřichova Hradce

Pravidelně se tu pořádají nejrůznější výtvarné akce, například Zvířátková dílna nebo Vodnická dílna, kdy si můžete vyrobit keramického vodníka a vlastní hrnek na dušičky a vlastnoručně vyrobený kousek si pak odvezete domů. Zatímco v přízemí statku jsou keramické a výtvarné dílny, v patře na vás čeká deset pohodlných pokojů k pronajmutí, každý jiný - třeba Andělský, Bylinkový nebo Pomněnkový.

Řemeslné obchůdky a kurzy řemesel na Statku Bernard

Hrázděný statek Bernard s penzionem a restaurací leží v Královském Poříčí, jen kousek od Sokolova a Karlových Varů. Kromě Muzea řemesel a zábavného Centra řeky Ohře s interaktivními modely řeky, mostů, dolů, jezů a dalších staveb tu objevíte řemeslnické dílny.

V nich můžete vidět, jak vznikají jednotlivé předměty, a sami si vyzkoušet své dovednosti v řemeslnických kurzech tradičních i novějších oborů - třeba ruční výrobu vonných svíček, keramiky a skleněných vitráží, práci se dřevem, v dílně designu zhotovit oblečení podle vlastního návrhu anebo absolvovat včelařský kurz.

Svíčkárna, mýdlárna a knoflíkárna v Šestajovicích

Denně od 14 do 18 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin, si ve výrobních dílnách společnosti Rodas v Šestajovicích můžete sami vyrábět běžné i plovoucí barevné a různě zdobené svíčky, vykrajovat a ozdobně balit mýdla, míchat koupelové soli a sypat je do sáčků či ozdobných lahviček nebo odlévat ze včelího vosku a potravinářských barev voskové pastelky, lampy a ozdobné předměty.

V Šestajovicích si vyrobíte vlastníma rukama svíčku, voskovky nebo knoflík

Mají tu také knoflíkárnu, kde si odlijete knoflík z pryskyřice, v perníkové chaloupce si vyrobíte perníkový obrázek a připravuje se dokonce míchání vlastních parfémů. Penzion tu sice zatím chybí, ale v areálu zato je minifarma se spoustou poníků, minikoziček, minioveček, miniprasátek, hus, labutí a drobných slepiček.



Dílna na výrobu skleněných vinutých perel v Nezdicích na Šumavě

V Nezdicích na Šumavě, obci mezi Sušicí a Kašperskými Horami, má paní Jana Wudy ateliér na výrobu skleněných korálků. Seznámíte se tu s historií korálků, které se na Šumavě vyráběly již ve středověku a pak se navlékaly do růženců. V dílně se pořádají kurzy výroby skleněných vinutých perel pro dospělé a sami si můžete vyzkoušet výrobu vinutých perel na sklářském kahanu.

Nejkratší možná doba pro samostatné tvoření, kterou dílna nabízí, je 20 minut, ale musíte počítat přibližně s další půlhodinou či 40 minutami na vychladnutí vašich výrobků; pokud byste si je vzali dřív, popraskaly by.



Drátenická dílna v Jilemnici

S neobvyklým řemeslem, bez něhož se naši předci neobešli, se seznámíte v drátenické dílně manželů Procházkových v Jilemnici. V minulosti dráteníci opravovali popraskané hliněné nádobí a vyráběli drobné pomůcky do domácnosti, dnes se technika používá především pro zdobení.

V drátenické dílně v Jilemnici se z vás stanou šikovní dráteníci

Dílna, kde se pořádají kurzy drátování a dalších řemesel, slouží rovněž jako prodejna výrobků řemeslníků a výtvarníků z Krkonoš a Podkrkonoší; koupit si tu můžete odrátovanou keramiku, kraslice, skleněné láhve, šperky i závěsné okrasné předměty.



Dílna na výrobu perličkových vánočních ozdob v Poniklé

Na více než stoletou tradici ruční výroby vánočních ozdob ze skleněných perlí navázala společnost Rautis. Do výrobny v Poniklé se můžete vypravit na prohlídku (ve všedních dnech začínají vždy v 9, 11, 13 a 15 hodin, o víkendech pak každou hodinu od 9 do 15 hodin) a podívat se, jak vyrábějí skleněné ozdoby profesionálové.

V Poniklé si můžete vlastnoručně vyrobit křehkou vánoční ozdobu ze skleněných perliček

A aby vám to nebylo líto, součástí firemní prodejny je kreativní dílna. V ní se pod vedením lektorky naučíte pracovat s křehkými skleněnými perličkami a podle firemních návodů nebo vlastní fantazie pak můžete vytvářet vlastní ozdoby. Využití dílny je zdarma, platíte pouze za spotřebovaný materiál.



Knihařská dílna v Rožďalovicích

Když se vypravíte na prohlídku obnovené historické knihařské dílny v Rožďalovicích, kde působil známý umělecký knihař Jenda Rajman (1892–1965), poznáte ji nejenom jako Muzeum klasického knihařství, ale také jako místo, kde dodnes žije tradiční řemeslo.



V knihařské dílně v Rožďalovicích si svážete knihu podle vlastního návrhu

Zájemcům o ruční vazbu knih tu nabízejí projekt Svaž si svoji knihu. Poznáte klasické postupy vazby knih, připravíte si vlastní návrh vazby a sami si pak svou knihu svážete. Počítejte však s tím, že knihařské řemeslo vyžaduje trpělivost, čas a nejméně dvoudenní pobyt!