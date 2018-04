Sedm tipů, kam se na začátku října vypravit na mlsání dobrot

Jak šmakuje Moravskoslezsko?

Pod názvem Jak šmakuje Moravskoslezsko se neskrývá jen gastrofestival, součástí rozsáhlého projektu jsou také kulinářské soutěže, menší gastronomické akce, kuchařky osvědčených regionálních receptů a místní speciality, které se postupně vracejí na jídelní lístky restaurací.

Gastrofestival Jak šmakuje Moravskoslezsko se koná začátkem října na hradě Sovinec.

Pátý ročník gastrofestivalu Jak šmakuje Moravskoslezsko se koná v sobotu 3. října na hradě Sovinec. Moderují a vaří Kluci v akci, o hudební doprovod se postará Petr Bende & Band a cimbálová muzika Grajcar. Vedle gastronomických show s ochutnávkami se můžete těšit na pivní koutek, šermíře, žongléry a kejklíře, na děti čekají pohádková představení, soutěže a kreativní dílničky. Základní vstupné stojí rovnou stovku, děti od 6 let, studenti a senioři zaplatí 50 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 250 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma. V ceně vstupenky je prohlídka hradu!

Na Husí slavnosti do Boskovic

Na Husí slavnosti v Boskovicích připravují místní restaurace speciální husí menu.

Říká se, že husy z Boskovic byly kdysi královnami městských trhů a že o ně byl zájem až ve Vídni. Jejich někdejší proslulost připomínají každoroční Husí slavnosti. Kromě husích specialit, pečínek a husích menu v boskovických restauracích a v zámeckém skleníku, který se v sobotu a v neděli 3. a 4. října promění v obří restauraci, se můžete těšit na výstavy, koncerty, akce pro děti, tvůrčí dílny, ukázky lidových řemesel a velký jarmark, návštěvnickou soutěž o nejlépe připravenou husu, soutěžní výstavu chovatelů drobného zvířectva či výstavu současné i historické zemědělské techniky.

Jednotné vstupné na Husí slavnosti stojí 100 Kč na den, dvoudenní vstupné vás vyjde na 150 Kč, děti do 10 let mají vstup volný. K prohlídce láká také vyhlídková radniční věž na Masarykově náměstí, přístupná přes informační centrum, muzeum, malebná židovská čtvrť se synagogou, zámek a zřícenina středověkého hradu.

Co vás nesežere, to vás posílí

Motto Exotic Food Festivalu možná zní trochu zvláštně, ale jen do chvíle, než vám prozradíme, že jeho součástí a zároveň pomyslným vrcholem je Hmyzožraní, kde můžete ochutnat různé druhy živého i sušeného hmyzu.



Kromě toho na vás čekají třeba smažení štíři, exotické ovoce, kuřecí pařátky, švédské nakládané ryby, nutrie, steaky z netradičního masa, molekulární kuchyně, jedlá hlína, ochutnávka nejpálivějšího chilli, šneci, ajurvédské speciality, netradiční sushi, medúzy a spousty dalších šokujících překvapení.

Unikátní festival exotického jídla a kultury se soutěžemi, kulinářskými workshopy, programem plným netradičních hudebních a tanečních vystoupení i aktivit pro děti se odehrává v sobotu a v neděli 3. a 4. října v areálu Vodpočívárny na břehu Vltavy v Praze-Hodkovičkách.

Místo slouží k relaxaci a odpočinku rodin s dětmi, cyklistů, běžců nebo bruslařů všech věkových kategorií. Můžete si tu zasportovat, protáhnout se na workoutovém hřišti, půjčit si elektrokoloběžku či skákací boty, nebo jen tak odpočívat a opalovat se na travnaté ploše, děti tu objeví hřiště s pískovištěm a houpačkami. Vstupné na festival stojí 60 Kč.

Cukr, káva, čokoláda...

Prague Coffee Festival nabízí setkání těm, kdo mají rádi kávu a zajímají je nové trendy.

Portál Kudy z nudy nabízí také několik zaručených tipů pro kavárenské povaleče! Od čtvrtka do čtvrtka od 1. do 7. října se v Brně koná Týden kávy se speciálním kávovým programem, do něhož se ovšem zapojují kavárny z celého Česka, desítky českých i zahraničních pražíren a další podniky. Během následujícího víkendu 10. a 11. října se vypravte do Národního zemědělského muzea v Praze na Prague Coffee Festival. Užijete si přehlídku předních českých kaváren, degustace vzorků kávy z lokálních i zahraničních pražíren, ukázky pražení, workshopy alternativních kávových metod a bohatý kulturní program pro dospělé i pro děti.

Na Čokoládovém festivalu v Třinci budou k vidění obaly čokolád z celého světa a k mlsání různé čokoládové delikatesy.

Kolem stejných témat se točí výstava Čaj a káva radost dává, kterou v Kamenném domě v Kutné Hoře připravilo České muzeum stříbra ve spolupráci s Dobrou čajovnou; navštívit ji můžete až do konce listopadu. A komu by snad čaj a káva nevoněly, ten se od pátku 16. října do neděle 18. října může vypravit na Čokoládový festival do Třince. Čeká vás výstava obalů čokolád z celého světa, kulinářská přehlídka, přednášky a hlavně čokoládové delikatesy k mlsání.