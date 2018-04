Sedm tipů kam na výlet vlakem s dětmi

V Severozápadních Čechách připravili pro letošní rok zajímavou novinku – nové turistické T-linky. V historických vláčcích, které byste již v normálním železničním provozu nenašli, platí integrované jízdenky, které používá například městská doprava v Teplicích a Ústí nad Labem. Vlaky jezdí podle jízdního řádu několikrát denně, vždy o víkendech a svátcích až do října. Zajímavý tip navíc máme i pro rodiny s dětmi v Praze!

Výlety po Švestkové a Doupovské dráze

Švestková dráha je typická lokálka, která svezla první cestující v roce 1898.

Na Švestkové dráze, která vede Českým středohořím z Mostu do Lovosic, jezdí třikrát denně motoráček Kachna řady M 240.0, Doupovskou dráhu z Kadaně do Podbořan s odbočkou do Radonic u Kadaně obsluhuje čtyřikrát denně motoráček Orchestrion řady M 152.0. Mezi linkami Severočeských drah zatím chybí takzvaná Kozí dráha z Děčína do Telnice, kterou zavalilo kamení a je až do prosince 2016 mimo provoz.

Výlet Kamenickým motoráčkem

Čtyřikrát denně jezdí také Šenovská lokálka, turistická linka z České Kamenice do Kamenického Šenova. Po této nedlouhé trati vás sveze nostalgický motoráček Hurvínek řady M 131.1. Jedním z největších lákadel v okolí je Panská skála, zvláštní čedičový kamenný útvar na jihovýchodním okraji Kamenického Šenova, který děti znají z pohádky Pyšná princezna.

Zubrnickou lokálkou do skanzenu

Z Ústí nad Labem do skanzenu v Zubrnicích vás každý víkend dopraví romantická lokálka.

Nově se letos čtyřikrát denně rozjela i zubrnická lokálka, která mezi nádražím v ústecké čtvrti Střekov a Zubrnicemi jezdívala v posledních letech jen výjimečně. Díky motoráčku Hurvínek se podíváte do skanzenu v Zubrnicích a ještě si užijete neobvyklé výhledy do krajiny. Skanzen během roku pořádá celou řadu zajímavých akcí, na nádraží v Zubrnicích si navíc prohlédnete malé železniční muzeum.

Podřipským motoráčkem do Roudnice nad Labem

Ke zřícenině hradu Hazmburk vás doveze Podřipský motoráček, který o víkendech pendluje mezi Libochovicemi a Roudnicí nad Labem.

Další turistická linka spojuje Libochovice a Mšené-lázně s Roudnicí nad Labem. Podřipský motoráček Ponorka řady M 262.0 jezdí krajinou dvakrát denně, oblíbenými výletními místy na trase a v její blízkosti jsou například vodní hrad v Budyni nad Ohří, zřícenina hradu Hazmburk anebo hora Říp.







Cyklohráčkem na Okoř a do Slaného

Pohádkové výhledy na České středohoří nabízí Švestková dráha z Mostu do Lovosic.

Cyklohráček je speciální vlak plný her a hraček, který už třetí sezonu jezdí každý víkend z Prahy na hrad Okoř anebo do Slaného, kde se můžete vydat na dobrodružnou cestu za pokladem. Cyklohráček má jeden vagon pro cyklisty s koly a tři vagony na hraní. Jeden je plný her, stavebnic a knížek, ve druhém najdete spoustu deskových her, velkou stavebnici, tabuli s křídami, puzzle a další hry, a novinkou je třetí, zbrusu nový vůz s pojízdnou hernou, balonkovištěm a řadou dalších atrakcí. Navíc v prvním voze můžete na vlastní oči sledovat, jak strojvedoucí řídí vlak – budete totiž jen kousíček od něj! Jednou za měsíc se navíc s Cyklohráčkem můžete svézt až do Železničního muzea u Zlonic.

Náš tip: Na vlaky do Stromovky

V Praze mají rodiny s malými dětmi o zábavu postaráno, ale přesto je tu místo, které znají téměř jen železniční nadšenci. Že Stromovkou vedou dvě železniční tratě, se ví, ale málokdo zná most pro pěší nad železniční tratí, která lemuje jižní okraj parku a dovede vás k němu Kamenická ulice. Ačkoli z obou tratí je ta jižnější a jednokolejná méně frekventovaná, denně tudy projede několik desítek vlaků. Na mostě visí jízdní řád, kdy co pojede – velmi užitečné sdělení pro všechny prarodiče i rodiče, venčící svá vnoučata či děti. Například jen mezi osmou hodinou ráno a polednem tu denně uvidíte sedmnáct vlaků!