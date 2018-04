Sedm řek, na kterých se vodáci rozloučí se sezónou

Zamykání Lužnice

Jednou z prvních řek, která se letos pro vodáky uzamyká, je jihočeská Lužnice. Nížinný přítok Vltavy s četnými jezy patří mezi oblíbené cíle raftařů a kanoistů. Letošní rozlučka s Lužnicí se plánuje na 4. října, kdy vodáci zahájí poslední plavbu ze Suchdola nad Lužnicí, konkrétně v 10 hodin od mostu Klikov. Do rytmu jim zahraje kapela Ruky v kapcách. Nadšené posádky můžete očekávat v tábořišti v Majdaleně vzdáleném 12 kilometrů.



Zamykání Dyje

Poděkování za letošní sezónu plánují vodáci také na jižní Moravě. Řeka Dyje protékající krajem unikátních památek a nádherné přírody, se bude 4. října slavnostně zamykat. Účastnící poslední letošní plavby se potkají v 9 hodin pod znojemskou přehradou. Na trase do Krhovic je čeká několik jezů, z nichž jeden bude dokonce nutné stahovat. Odměnou jim ale bude cílová občerstvovací stanice s ohněm, buřty a horkým čajem.



Zamykání Berounky

Začátkem října se bude ukončovat sezóna i na řece Berounce, kterou proslavil spisovatel a vášnivý rybář Ota Pavel. Původně se západočeský tok jmenoval Mže, ale v současnosti je tak označována pouze jedna z jeho zdrojnic.



S vodáckou sezónou se budou loučit i dětské oddíly, pro něž je na 4. října připraven vodácko-outdoorový závod "Po plzeňských tocích".



Zamykání Ohře

Masky a kostýmy zaplaví 4. října oblíbenou řeku v severozápadních Čechách. Rozloučení s Ohří odstartuje ve 14 hodin z vodáckého tábořiště v Sokolově a cílem bude nedaleký amfiteátr v Lokti. Přesvědčíte-li svou posádku na plavbu v kostýmech, odměna vás nemine. Výhrou pro všechny bude kulturní program v Lokti, kde do tance zahrají folkové a trampské kapely.

Zamykání řek se neobejde bez Čochtana, patrona českých vodáků

Z města na skalním ostrohu však neodcházejte brzy, protože ve 20 hodin dorazí k Ohři víla, která řeku uzamkne do příštího jara. Na poslední letošní plavbu si můžete půjčit loď za symbolických 30 korun na osobu, kánoe za 60 korun a raft za 180 korun.



Zamykání Doubravy

Jestliže klíč od Ohře symbolicky otáčí víla, na Doubravě je to dědek Doubravák. Ten 18. října vyšle v 11 hodin vodáky na poslední splutí toku a tím uzamkne řeku do příští sezony. Na trase nebudou chybět ani potřebné zastávky, první v Mladoticích je určena na doplnění energie, ale na druhé "Martin" se bude dovádět na vlnách. Kdo dorazí do cílového Ronova, užije si zábavu a posezení. Cena symbolického splavného je 30 korun.

Konec vodácké sezóny se neobejde bez symbolického uzamčení řeky, poslední plavby a zábavy

Zamykání Vltavy

Konec sezóny nemine ani českou vodáckou klasiku, jejíž fanoušci naplánovali letošní rozloučení na 18. října. Stejně jako na jaře, kdy se Vltava odemyká, se začne v kempu U Trojice v Českém Krumlově. Od 10 hodin se bude hodovat a veselit, ale s mírou, protože o hodinu později se řeka uzamkne a vodáci se vydají na poslední letošní plavbu. Jejím cílem bude Zlatá Koruna, kde zábava bude pokračovat u velkého táboráku. Dobrou zprávou pro všechny vodáky je možnost zapůjčení lodí a raftů zdarma, neplatí se ani splavné.



Zamykání Ostravice

Tečku za letošními vodními radovánkami připravují také vodáci na severní Moravě. Slavnostní zamykání Ostravice proběhne 25. října v Ostravě na soutoku řeky s Lučinou. Poslední plavbu si můžete naplánovat jenom do Koblova. Zdatní vodáci však můžou pokračovat po Odře až do Bohumína nebo do Polského Zabelkova.