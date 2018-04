Sedm protileteckých a protiatomových krytů můžete navštívit celý rok

Bez ohledu na turistickou sezonu například můžete vidět prostory třípatrového protiatomového krytu přímo v centru Prahy na Václavském náměstí pod hotelem Jalta. Ten vyrostl v polovině 20. století na volné parcele po zbořeném domě, který v roce 1945 zničil sovětský tank. Dříve než hotel se ovšem stavěl kryt.

Muzeum studené války v bunkru pod hotelem Jalta.

Nebyl to kryt ledajaký, v případě války se do něj totiž měl přesunout krizový štáb zemí Varšavské smlouvy. Podle odhadů odborníků šlo o hodně drahou stavbu, v přepočtu k dnešní měně šlo o stomilionovou investici. Jenže se nikdy nepoužil, protože zkrátka k válce nedošlo; přesto byl prostor ze sítě utajených krytů civilní ochrany vyřazen až v roce 1998.

V bunkru pod hotelem Jalta si můžete prohlédnout Muzeum studené války.

V místech dříve určených jen pro vyvolené si nyní můžete prohlédnout Muzeum studené války, a to v sudých týdnech v úterý a ve čtvrtek, v lichých v pondělí a ve středu vždy odpoledne a večer od 16.45 do 20 hodin. Základní vstupenka stojí 120 Kč, pro děti 60 Kč, studenti a senioři zaplatí za prohlídku 90 Kč. Ubytovaní hosté se sem samozřejmě mohou podívat zdarma.

Kryt pod krkonošským Hotelem Harmony

Ještě utajenějším místem než bunkr pod hotelem Jalta je protiatomový kryt pod luxusním Harmony Club Hotelem ve Špindlerově Mlýně. Začal se stavět roku 1984 na bývalé vojenské cvičné střelnici ve svahu Medvědína a šlo o jeden z nejutajovanějších projektů – není divu, za branné pohotovosti státu se sem měla stáhnout vláda.

Jedním z nejutajenějších míst je protiatomový kryt pod luxusním Harmony Club Hotelem ve Špindlerově Mlýně.

Místo prý vybrali experti Varšavské smlouvy tak, aby jej nemohly zaměřit tehdejší satelity; i proto je prý jeden z největších horských hotelů v Krkonoších vidět jen z mála míst v okolí. O krytu se moc neví ani dnes, vedení hotelu mu nedělá prakticky žádnou reklamu, ovšem hosté hotelu jej mohou v případě zájmu navštívit.

Podzemí a Muzeum civilní obrany v Ústí nad Labem

Soustava 750 metrů dlouhých chodeb vznikla v Ústí nad Labem pod skálou, na které stojí výletní zámeček Větruše, za druhé světové války jako protiletecký kryt. V padesátých letech se chodby proměnily v protiatomový kryt a v roce 2012 se tu parta nadšenců rozhodla zřídit Muzeum civilní obrany.

U muzea letos vznikl zážitkový park, kde je velkým i malým k dispozici řada atrakcí, od lanovky a lezecké stěny přes trampolíny, velkoplošné skládačky, klouzačky a kolotoč až po airsoftovou střelnici, geopark nebo gyroskop, výcvikový trenažér pilotů a astronautů.

Otevřeno je celoročně o víkendech, vstupné do muzea stojí 60 Kč dospělé a 40 Kč děti, studenty a seniory, děti do pěti let mají vstup zdarma. Vstupné do zábavního parku a na doplňkové atrakce stojí děti od tří let 30 Kč, dospělý doprovod má vstup zdarma, další atrakce se platí zvlášť.

Bunkr Folimanka v Praze

Pražský bunkr Folimanka pořádá jednou měsíčně dny otevřených dveří.

Folimanka je pražský park, který se rozkládá na pomezí Vinohrad, Nuslí a Nového Města na svazích Nuselského údolí; vede přes něj severní část Nuselského mostu. Jednou za měsíc máte možnost prohlédnout si spletitý labyrint chodeb a místnůstek s technickým zázemím v podzemním krytu, který byl v parku Folimanka vybudován ve stejné době jako jiná podobná zařízení, tedy na přelomu 50. a 60. let minulého století.

Rozlohou 1 332 metrů čtverečních a plánovanou kapacitou pro 1 300 osob se bunkr Folimanka řadí k deseti největším v Praze. Bunkr má pancéřové dveře a vlastní studny, je osvětlený, vytápěný a udržovaný, v jeho prostorách je instalována fotografická výstava mapující další pražské bunkry. Vstupné je zdarma, během letošního roku sem můžete nahlédnout ještě 15. října, 19. listopadu a 17. prosince.

Muzeum techniky v jaderném krytu v Sokolově

Protiletecký kryt můžete navštívit také v Ústí nad Labem, dnes v něm sídlí Muzeum civilní obrany.

V bývalém podzemním protiatomovém krytu v Sokolově, který měl dříve zachraňovat lidské životy, se nyní uchovávají technické hodnoty pro další generace. V prostoru původně určeném pro 1 200 civilistů si prohlédnete řadu zajímavostí, například historická auta a motocykly, vojenskou a zemědělskou techniku, modelovou železnici a starožitnosti.

Raritou, kterou jinde zažijete jen těžko, je možnost přenocování v jaderném krytu s programem, který kromě prohlídky muzea zahrnuje jízdu zručnosti na koloběžce, lukostřelbu, lov bobříka odvahy v chodbách bunkru či noční poplach. Od dubna do října je otevřeno denně kromě pondělí, od listopadu do března od čtvrtka do neděle vždy odpoledne. Dospělé stojí vstupenka 90 Kč, děti 65 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 260 Kč.

Protiletecký kryt v Pardubicích

Možná se budete divit, ale protiletecký kryt najdete i v jedné z nejznámějších památek Pardubic, přímo na pardubickém zámku v sídle Východočeského muzea. Také jeho stavba byla tajná; při útoku na město totiž neměl sloužit k ochraně obyčejných lidí, ale štáb civilní obrany odtud měl řídit obranu okolí.

Kryt byl včetně zabudovaných technologií průběžně udržován v provozuschopném stavu, v části podzemí zřídilo Východočeské muzeum archeologické depozitáře. Prohlídky se pořádají každou sobotu v 10 a v 15 hodin, kvůli omezené kapacitě je vstupenky potřeba rezervovat telefonicky. Vstupné stojí 100 Kč pro dospělé, 50 Kč pro děti, studenty a seniory.

Protiletecký kryt v pražské zoo

V zoologické zahradě v Praze pod Zakázankou, pět set metrů dlouhou vyhlídkovou cestou, se ve skalním masivu nachází vstup do historické štoly. Několik desítek metrů dlouhá chodba vznikla v polovině 19. století a za druhé světové války sloužila jako improvizovaný protiletecký kryt.

Nyní je v její vstupní části replika protileteckého krytu z období druhé světové války. Válečnou dobu připomíná nejen její vybavení či dobová zvuková kulisa, ale také množství informací o období okupace v pražské zoo. Otevřeno je tu stejně jako celý areál zoologické zahrady, tedy celoročně a denně, vstupné je zahrnuto v ceně vstupenky.