Sedm nejslavnějších jídel světa. Odkud pocházejí a kde je ochutnat?

1. Tajemství tatarského bifteku

V hospodách, kde servírují tatarák, se čas od času dává k dobru historka, jak si krvelační Tataři pokládali pod sedlo flákotu syrového masa, které bylo pak po celodenním ježdění krásně naklepané a nasolené. Je to však jen legenda, která nikdy nebyla dokázána.

Kolébkou tatarského bifteku je Paříž konce 19. století, kde se zde syrový steak začal podávat. Tehdy se mu říkalo americký, ale protože se k němu občas servírovala tatarská omáčka, vžil se název tatarský biftek, i když od tatarské omáčky coby doprovodu se později upustilo. V Paříži je tatarák stále jedním z nejžádanějších jídel, tradičně se zde servíruje s hranolky a malým salátem.

Kde ochutnat: Velmi chutný tatarák podávají např. v nové italské restauraci Pastař na pražském Újezdě. Připravuje se v jemném italském stylu, do kvalitního masa se přidávají jen nasekané kapary, cibulka, pepř, sůl a olivový olej. Podává se s opečenou bruschettou.

2. Řízek maršálka Radeckého

Slavný vídeňský řízek se nezrodil ve Vídni, ale v severní Itálii, kde ho při svých taženích objevil rakouský polní maršálek z českého šlechtického rodu Radecký z Radče, který svou milovanou pochoutku přinesl v první polovině 19. století do Vídně. Díky tomu svět miluje jemný vídeňský řízek, naklepaný na slabý plátek, který překrývá celý talíř.

Nutno však poznamenat, že většina současných rakouských restaurací vyhlášenou pochoutku značně šidí, neboť „vídeňský“ řízek připravují ve friťáku (místo klasické pánve) a k jeho smažení používají olej a nikoliv přepuštěné máslo. Navíc se řízek stále častěji připravuje z vepřového a nikoliv z telecího masa.

Kde ochutnat: V restauraci Řízkárna na Smíchově nabízejí kolem dvaceti druhů nejrůznějších řízků, nechybí samozřejmě ani vídeňský telecí řízek smažený na másle.

3. Psí maso v hot dogu

Párek se v evropské gastronomii objevuje již od středověku, hlavně v Německu, třeba v Řeznu fungoval fast food s grilovanými párky již od 13. století. Odtud se párek dostal společně s německými emigranty do Ameriky, kde kdosi dostal geniální nápad vložit párek do rohlíku, tím se značně zjednodušila forma konzumace. Podle jednoho zdroje se tak stalo v roce 1860 v New Yorku, další zdroj hovoří o stánku s hotdogy, který fungoval v roce 1871 na Coney Islandu. Historici gastronomie navíc dodávají, že se při výrobě párků sem tam užívalo také psí maso, což se odrazilo v podivném názvu pokrmu.

Kde ochutnat: Hot dog v gurmet podobě nabízí restaurace Fish&chips v Dlouhé ulici. Kvalitní surovině odpovídá také vyšší cena – hot dog s párkem od Kšány, podávaný s karamelizovanou cibulkou a papričkami jalapeno stojí 95 korun.

4. Je hamburger z Hamburku?

Hamburger má podobnou historii jako hotdog. Mnoho evropských zemích zná mleté grilované maso – ať už je to náš karbanátek, či jugoslávská pljeskavica. Samotný hamburger se ovšem zrodil až v New Yorku, kam ho přivezli vystěhovalci z Evropy, především z Hamburku.

Na konci 19. století se v newyorském přístavu podával hamburský steak z mletého hovězího, které bylo jen lehce grilované. Nesměla však chybět cibule a vajíčko. Pak už stačilo maso strčit do rozpůlené, opečené housky a jedno z nejslavnějších jídel bylo na světě.

5. Kdo usmažil Fish & chips?

Zřejmě jediné jídlo, které dali světu Britové, vzniklo až ve druhé polovině 19. století (uvádí se buď rok 1858 nebo 1863), ale brzy se rozšířilo po celém britském impériu. Obrovskou popularitu smažené tresky umožnil průmyslový lov v Severním moři a tudíž nízké ceny, které z této typicky fastfoodové speciality učinily britský kulturní i společenský fenomén. Jenom připomeňme, že jídlo se podávalo na novinách a hranolky se dochucovaly (a stále dochucují) octem. Čeští kuchaři v Třeboni britskou specialitu spojili v jedno a připravují kapří hranolky, tedy malé kousky osmažené ryby.

Kde ochutnat: Vyzkoušejte český zlepšovák v podobě kapřích hranolků, které můžete vedle třeboňských hospod ochutnat například v Creative World na pražském Zličíně.

Klasický burger připravený na plotně krásně voní, je chutný a šťavnatý. Hot dog vymysleli v Americe přistěhovalci z Německa. Nápad to byl jednoduchý a svým způsobem geniální, stačilo strčit párek do rohlíku.

6. Jaká je pravá pizza?

Za kolébku moderní pizzy je považována Neapol, ale předchůdce slaných “koláčů” vyráběli již staří Egypťané. Právě neapolská pizza, jejíž podoba se ustálila v 18 století, je pro svou jednoduchost v kombinaci s kvalitními surovinami vnímána jako královna mezi pizzami. Podmínkou je mořská sůl, ručně zpracované těsto a pec na dřevo. Nesmí chybět olivový olej, kvalitní rajčata a bazalka. Ve 20. století pizza ovládla celý svět, ale více než 90 procent výrobků nemá s pravou chutí pizzy nic společného.

Kde ochutnat: Využití pizzy v gastronomii je nesmírně široké, třeba romantická restaurace Hergetova Cihelna připravuje gurmánské pizzy ochucené iberijskou šunkou či foie gras. Také vitariáni připravují svou vlastní pizzu, která se nepeče a navíc se při její výrobě nepoužívá ani mouka – můžete ochutnat v kavárně MyRaw Café.

Ještě jednou britská klasika, tentokrát v luxusní podobě v pražské restauraci Fish&Chips v Dlouhé ulici. Pizza dobyla celý svět. A pronikla i do moderní gastronomie: na snímku je raw-foodová pizza, při jejíž výrobě se nepoužívá těsto a pizza se ani nepeče v peci.

7. Indické curry

Slavný asijský pokrm, který dnes patří k nejpopulárnějším jídlům světa, vznikl pravděpodobně v jižní Indii. Curry je vlastně jakýsi tamilský guláš, jde o kousky masa ve velmi pikantní omáčce, při jejíž přípravě se používá spousta exotického koření, neměl by chybět pepř, chilli, koriandr, kurkuma, zázvor, ale podoby curry se značně liší. Obecně však platí, že čím teplejší je prostředí, tím je curry pikantnější. Do světa curry exportovali Britové, ostatně v samotné Británii jeho obliba překonala ve 20. století Fish&chips.

Kde ochutnat: Podle loňského hlasování čtenářů portálu Expat.cz připravují nejlepší curry v Praze na Palmovce v podniku Curry House, jehož majitelem je Bangladéšan. Na výběr je lehce, středně či výrazně pikantní curry.