Sedm nejpověstnějších českých viklanů

Jak název napovídá, viklany jsou hříčky přírody – velké kameny, které jen malou plochou spočívají na podloží. Některé se dosud kývají, více je ovšem těch, které se někomu v minulosti podařilo zničit a už se dokývaly. Chovejme se k nim proto vlídně a laskavě, jsou to přírodní památky a budou na ně zvědaví i ti, co přijdou po nás.

Husova kazatelna a viklan u Krásné Hory

O viklanu zvaném Husova kazatelna se tvrdí, že z něj kázal Jan Hus.

Pravým rájem kamenů je Sedlčansko, kameny tu najdete doslova všude, a to včetně toho, který je považován za největší viklan v Česku. Leží v lese kousek od silnice z Petrovic do Vysokého Chlumce, na značené trase poblíž Žemličkovy Lhoty. Tvrdí se o něm, že vyzařuje zvláštní energii. Na tom není nic zvláštního, to se říká téměř o všech viklanech. Zdaleka ne o všech se ale říká, že z nich kázal Jan Hus.

Viklan u Krásné Hory nad Vltavou byl původně mnohem větší, zapracovali na něm místní kameníci.

Západně od Vysokého Chlumce, kousek od Krásné Hory nad Vltavou, leží další, mnohem méně známý viklan. Z obce vás k němu dovede žlutá turistická značka. Je velmi fotogenický, ve vysokém lese je dobře vidět a skalního podloží se dotýká působivě malou plochou. Zvláštnost? Kdysi si ho všimli místní kameníci a nejméně polovinu z něj odštípali. Jeho rozměry jsou ovšem i tak impozantní!

Kadovský viklan

Kadovský viklan měl smůlu, byl dobře dostupný, a tak odedávna přitahoval pozornost vandalů.

Další obří viklan objevíte na jihovýchodním okraji obce Kadov u Blatné. Má obvod 11 metrů, váží 29 tun a bohužel vedle turistů, umělců a přírodovědců přitahoval také pozornost vandalů. Tomu poslednímu se v roce 1893 viklan podařilo vyvalit z jeho lůžka a kámen pak sto let ležel bezmocně opodál. Zpět na původní místo jej dokázal vrátit na podzim 1983 Pavel Pavel ze Strakonic, který dokázal rozhýbat sochy na Velikonočním ostrově. Kvůli vandalům se proces musel ještě dvakrát zopakovat, a tak se dnes už viklan neviklá. Kadovským došla trpělivost a viklan zajistili dřevěnými klíny, aby nedošlo k úrazu.

Čertův kámen

Na viklanu u Babylonu se kolébali čerti, prý tu objevíte otisky kopyt i rohů.

Podobný osud jako kadovský viklan měl i Čertův kámen u Babylonu – také ležel více než sto let mimo své ložisko a na místo jej rovněž vrátil Pavel Pavel. Pověst o čertovi, který na kameni kdysi polehával, znal už spisovatel Jindřich Šimon Baar; schválně se přijďte podívat, zda na kameni objevíte otisky kopyt, ocasu a rohaté hlavy. Viklan není těžké objevit, stačí přijet do Babylonu u Domažlic a nechat se vést Čertovou naučnou stezkou. V létě si nezapomeňte vzít plavky, mají tu skvělé koupaliště!

Viklan u Jesenice

Viklan u Jesenice na Rakovnicku vypadá na rozdíl od jiných kolegů nenápadně, ale nenechte se ošálit, stále se viklá.

Podobný osud měl viklan u Jesenice na Rakovnicku, který leží jihozápadně od obce mezi Velkým a Krtským rybníkem na naučné stezce Jesenicko. Také tady zapracovali vandalové, ztracenou rovnováhu mu v roce 2014 pomohl najít Pavel Pavel.

Viklan na vrcholcích hor

Viklany spíš objevujeme v lesích, ale viklan Tvarožník – jméno dostal proto, že prý připomíná bochník tvarohu – leží na hřebenech Krkonoš v nadmořské výšce 1 320 m východně od Harrachova. Samozřejmě se ovšem neviklá celé seskupení obřích balvanů, ale jen plochý kámen na vrcholku skaliska.

Viklan Trkal

Putování po sedmi známých viklanech zakončíme v České Kanadě na vrchu Kníže, který najdete asi půl kilometru jihovýchodně od obce Suchdol u Kunžaku. Pověsti viklany často spojovaly s řáděním čertů. V případě obřího viklanu jménem Trkal sehrály roli ďáblů děti. Školní výlet v roce 1910 prý rozkolébal kámen natolik, že se Trkal vychýlil z přirozeného těžiště a navždy se zastavil. Dovede vás k němu modrá turistická značka, mířící ze Suchdola do Mostů.