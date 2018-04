Osm míst světa, která jsou cestovatelskou jedničkou pro rok 2015

1. Portugalsko

Nejzápadnější destinaci evropské pevniny vyhodnotilo renomované vydavatelství cestovních průvodců Lonely Planet jako jedno z míst s velmi dobrým poměrem mezi kvalitou a cenou.

V letní sezoně 2015 budou blíž než kdy jindy exotické Azorské ostrovy, které patří právě Portugalsku, neboť poprvé v historii začne na toto odlehlé souostroví zalétávat nízkonákladová aerolinka, a to Ryanair. Připravte se na ohromující barevné scenérie, krásné sopky a každopádně sebou vezměte pláštěnku.

2. Jižní Korea

Popelka mezi východoasijskými destinacemi: v Číně či Japonsku byl kdekdo, ale v Koreji...? Dobře organizovaná, vyspělá země s milými lidmi, kde se dokonce občas i domluvíte anglicky. Soul patří mezi nejzajímavější asijské metropole a cestou z letiště Inčchon se zastavte v tzv. městě budoucnosti Songdo. Jedná se o „zdařilou kombinaci sydneyské opery, Benátek a newyorského Central Parku,“ doporučuje Lonely Planet.

3. Hagia Sofia, Istanbul

Bývalý křesťanský chrám a posléze mešita, nacházející se v evropské části Istanbulu, letos slaví nezvyklé výročí. V roce 2015 totiž uplyne 80 let od chvíle, kdy objekt začal fungovat jako muzeum – stalo se tak v rámci „vyrovnávání vah“ mezi jednotlivými náboženstvími a oddělení islámu od státní administrativy v moderním Turecku. Tehdejší rozhodnutí znělo, že Hagia Sofia nebude patřit ani těm ani těm, ale všem. Protože ale v Turecku v současnosti sílí hlasy volající po větší roli islámu ve veřejném a politickém životě, možná si v Hagii Sofii řeknete: Jak dlouho ještě?

4. Maramureš, Rumunsko

Zapadlá oblast na severu Rumunska není běžným cílem poznávacích cest. Možná je to jeden z posledních evropských rájů: opuštěná horská údolí, dřevěné vesnice, malované kostely a hřbitovy. Maramureš zaujal i odborníky z Americké Národní geografické společnosti (NGS), kteří jej zařadili mezi dvacet nejzajímavějších cestovatelských cílů roku. Podle Američanů se jedná o „ten starý, dřevěný svět, celou Evropou zapomenutý“.

Z Česka to sice není příliš daleko, přesto ale na cestě nějakou tu chvíli strávíte – oblast nemá žádné pořádné letiště a pozemní cesty jsou pomalé. Z Prahy najedete necelých tisíc kilometrů.

5. Faerské ostrovy

Autonomní území Dánska, nevelké souostroví na půl cesty mezi Skotskem a Islandem, se letos zřejmě po dlouhé době dostane do hledáčku médií. V březnu 2015 by tam totiž mělo být možné pozorovat úplné zatmění Slunce. Asi třicítka malých, kopcovitých ostrovů má velmi nestálé počasí a hodně deště, ale když se oblaka rozestoupí, tak to stojí za to: krásné scenérie s pobřežními útesy a šťavnatě zelenými pastvinami, vesnice a městečka s ostře barevnými dřevěnými domy, nedozírná hejna mořských ptáků nebo třeba kolonie tuleňů.

6. Belize

Málo navštěvovaný středoamerický stát, bývalý Britský Honduras, se v turistice zase hlásí o slovo a má pro to dost důvodů. Belize patří mezi nejlepší potápěčské lokality světa – korálový útes, lemující jeho pobřeží, je druhý nejdelší na světě. Země má ale také řadu ekologicky cenných rezervací na pevnině, hlavně v prostředí tropických pralesů a zdejší jeskynní systémy patří k největším v Americe.

K vidění tam jsou i impozantní pyramidy z doby rozkvětu říše starých Mayů, např. v lokalitě Caracol. To vše můžete spatřit na ploše pouhých 23 000 km². V Belize je v porovnání s okolními státy jako Guatemala či Honduras poměrně bezpečno a výhodou je také fakt, že za úřední jazyk platí angličtina.

7. Washington D. C.

Stopadesátileté výročí atentátu na Abrahama Lincolna vyneslo mezi cestovatelské destinace roku 2015 také federální hlavní město USA Washington D. C., alespoň podle názoru Frommer’, dalšího z předních vydavatelů cestovních průvodců.

Neoklasický Lincolnův památník (Lincoln Memorial) najdete na konci slavného bulváru National Mall, kde se dál nachází také památník prvního amerického prezidenta George Washingtona ve formě obelisku a budovy Kapitolu. Jen o kousek vedle najdete Bílý dům a daleko to není ani ke komplexu jedné z nejprestižnějších muzejních institucí světa, Smithsonian Institution. Jeho sbírky jsou rozesety po několika budovách a jistě potěší, že se tam neplatí vstupné.

8. Namibie

Na africké poměry poměrně vyspělý a spořádaný stát Namibie stojí dlouhodobě ve stínu svého silnějšího souseda - JAR. Rozlehlá, avšak nepatrně osídlená země, v níž průměrná hustota osídlení dosahuje jen 2,5 obyvatele na km², přitom nabízí jedny z nejzajímavějších národních parků Afriky. Mezi ně se řadí slavné území Etosha s divokými zvířaty a liduprázdné pouštní pobřeží zlověstného názvu Skeleton Coast (Pobřeží koster).

Svéráznou atrakcí jsou obří, až několik set metrů vysoké písečné duny v lokalitě Sossuvlei. Ani nečetná namibijská města ale nepostrádají na zajímavosti – německé koloniální dědictví je znát mj. na pořádku a dobré organizaci prostoru, což jsou věci v Africe málokde vídané.