Sedm míst, která znáte z filmů. Vydejte se na výlet

"Já kreslím jenom zámky!"

Věta, kterou říká Rudolf Hrušínský ve filmu Jak básníkům chutná život, vás zavede na zámek Krásný Dvůr. Nenatáčelo se jen v interiérech, ale také v rozsáhlém anglickém parku s několika romantickými stavbami a se sítí rybníků a vodních kanálů. Otevřeno tu je až do konce září denně mimo pondělí, během října jen o víkendech.

Zámek Krásný Dvůr

Pohádková Narnie

Protože filmový štáb Letopisů Narnie nenašel pohádkově bílou zimní krajinu na Novém Zélandu, vydal se do České republiky. Čtyři děti tak skrze šatní skříň prošly do kouzelného světa Tiských stěn; například skalní obydlí pana Tumnuse je na mapách označeno jako Medvědí doupě. Ve filmu se objevila i slavná Pravčická brána, výhledy do národního parku České Švýcarsko a skalní gotická brána – tu ovšem najdete v Adršpašském skalním městě.



Pohled do pohádkové Narnie aneb do krajiny národního parku České Švýcarsko Národní park České Švýcarsko s Pravčickou bránou

Legendární Amerika

Český kras a řada vápencových lomů, jimž se podle nedaleké samoty začalo přezdívat Amerika, si filmaři našli už dávno. U jezírka na dně největšího lomu zvaného Velká Amerika se natáčely pohádky Malá mořská víla a Micimutr, impozantní skalní stěny vytvořily také skvělé kulisy pro film Limonádový Joe.

Lom Velká Amerika je český Grand Canyon

Vstup do lomů Velké Ameriky je přísně zakázán, ale okolo vede řada stezek, které vás dovedou také k nedalekému lomu Mexiko a romantické zatopené Malé Americe.

Do podzemí!

V oblasti Českého krasu najdete i další filmová místa - například v Loděnici. Na zdejším nádraží se natáčela většina scén z filmu Ostře sladované vlaky, který získal roku 1968 Oscara.

K dalšímu místu vás dovede naučná stezka Loděnické filmování. Je jím důlní expozice Chrustenická šachta, kde si u pokladny můžete prohlédnout malou expozici. Není věnovaná jen tajuplným podzemním štolám, ale také filmům, které se tu natáčely. Patřil mezi ně například film Bumerang a části televizního seriálu Zdivočelá Země.



Jak dostat tatínka do polepšovny

Filmová komedie Jak dostat tatínka do polepšovny se natáčela hlavně v Českém ráji. K nejmalebnějším místům této oblasti patří Věžické údolí s rybníkem Věžák, jenž se ve filmu objevil hned několikrát. Obchůdek, kam jezdil Vašek s tatínkem Lubošem nakupovat, najdete ve Vesci u Sobotky, zato skálu jménem Dračí zub byste hledali zbytečně. Filmaři ji totiž poskládali ze tří různých skalních věží v Hruboskalském skalním městě.

Rybník Věžák v Českém ráji znáte z filmové komedie Jak dostat tatínka do polepšovny

Český Hollywood se jmenuje Žatec

Město Žatec je skvělý herec a umí zahrát cokoliv. V americkém filmu Yentl s Barbrou Streisand se proměnil v židovské ghetto, o pár let později tu Liam Nieson natáčel jednu z úspěšných adaptací Hugových Bídníků, Paříž v době velké francouzské revoluce si zahrála Horova ulice v seriálu Červený Bedrník. Při procházce městem objevíte filmová místa, která znáte i ze seriálů Náměstíčko a Náves.

Žatec si zahrál v celé řadě filmů a seriálů

Do Kerska za spisovatelem Bohumilem Hrabalem

Rozsáhlou lesní osadu Kersko dobře znáte z filmu Slavnosti sněženek. Právě tady si prohlédnete restauraci Hájenka, kde probíhala slavná kančí hostina, anebo se můžete zajít podívat k chatě, kde autor románové předlohy Bohumil Hrabal jako spisovatel na volné noze trávil většinu času. Pivovar v nedalekém Nymburce, kde Hrabal vyrůstal, se zase stal předobrazem filmu Postřižiny – ten se ovšem natáčel v pivovaru v Dalešicích u Třebíče.

Pivovar z filmu Postřižiny

