Sedm míst, kde si filmy užijete pod širým nebem

Karlínské filmové léto

Již po dvanácté si obyvatelé a návštěvníci pražské čtvrti Karlín můžou zpříjemnit letní večery sledováním filmů. V zahradě Českého rozhlasu se opět otevřelo letní kino a během prázdnin nabídne pestrý program, včetně filmových novinek jako Všiváci nebo Grace, kněžna monacká. Příznivci dokumentaristiky by si měli zvýraznit v kalendáři datum 25. července, kdy se zde budou promítat nejzajímavější dokumenty za poslední období. Karlínské filmové léto probíhá každý týden od středy do neděle a potrvá do začátku září.

Vstupné je 50 Kč.



Letní kino Riviéra Brno

Moravská metropole letos také nezapomněla na fanoušky filmů. Kromě letního kina na dvoře Městského divadla můžete zavítat i na brněnské koupaliště Riviéra, kde se bude promítat na vysoce kvalitní nafukovací plátno Airscreen. Projekce se konají denně a po celou dobu letních prázdnin. Kromě legendárních českých filmů jako Spalovač mrtvol či Lásky jedné plavovlásky najdete v programové nabídce i Nymfomanku nebo Jasmíniny slzy, úspěšné snímky letošního roku.



Cena vstupenky je 80 Kč nebo 100 Kč a koupit je můžete online nebo přímo na místě.



Letní kino na Kunětické hoře

Speciální projekci chystá v letní sezoně i hrad Kunětická hora. Ten 9. srpna uvede dokumentární film Rok bez Magora o známém básníkovi, publicistovi a vůdčí osobnosti českého undergroundu Ivanu Martinu Jirousovi. Promítání za účasti režiséra snímku Olivera Maliny-Morgensterna doplní koncert královéhradecké kapely Sootbow. Program na Kunětické hoře začne v půl osmé večer.

Na Kunětické hoře se bude promítat dokument Rok bez Magora

Smíchovské letní kino MeetFactory

Pokud jste si v nabídce letních kin nenašli svůj oblíbený snímek, máme pro vás skvělý tip. V pražské čtvrti Smíchov přichystalo centrum současného umění MeetFactory projekt, v jehož rámci si můžete zvolit, jaký film se bude promítat. Jedná se především o kultovní díla pro náročnějšího diváka a vybírá se každý týden ze tří snímků. Vítěz se následně uvede v letním kině a projekce začínají v červenci ve 21:30, v srpnu a září ve 20:30.



Vstupné je 80 Kč, ale obyvatelé Prahy 5 mají slevu 50 %.

Letní kino nabízí i centrum současného umění MeetFactory

Letní kino v Dobrušce

Proslulé české filmy, ale i novinky budou moci zhlédnout také diváci v městě Dobruška na Královéhradecku. V areálu městského koupaliště bude od 1. července do 31. srpna fungovat letní kino, přičemž první dny si užijí především fanoušci fotbalu. Začátek červencového programu bude totiž patřit probíhajícímu mistrovství světa, které pak vystřídají filmy jako Rivalové, Prázdniny v Římě nebo Vesničko má středisková.



Vstupenky do letního kina získáte za 50 Kč.



Kinobus Praha

Dvanáct lokalit, 49 projekcí. To všechno čeká na návštěvníky nevšedního mobilního kina v Praze. Již po sedmé vyrazí Kinobus do jednotlivých čtvrtí a v jednom stanovišti jsou vždy připraveny čtyři filmové večery. Základ programu tvoří především české komedie jako Vejška, Babovřesky nebo Polski film. Ovšem letos nebudou chybět ani dokumentární snímky jako Olga či Nickyho rodina. Pražský Kinobus bude objíždět město celé prázdniny a promítá se vždy od pondělí do čtvrtka.



Se vstupenkami se nemusíte lámat hlavu, akce je zdarma.