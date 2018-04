Sedm míst, kde naplno ožívá romantika Divokého západu

Westernové městečko Boskovice

Westernové městečko v Boskovicích vás přenese do dob Divokého západu.

V Boskovicích se projdete vysněným městečkem z filmových westernů, ochutnáte kovbojské speciality, navštívíte indiány, zažijete zlatou horečku a dokonce si můžete vybrat i stylové ubytování. Pravé kouzlo dodávají Western parku atrakce od lanového parku přes jízdu se psím spřežením až po půjčovnu koz, a také velkolepá divadelní představení plná kovbojů, indiánů a koní, která se odehrávají v přírodním amfiteátru. Do konce prázdnin je otevřeno denně kromě pondělí, v září o víkendech.

Westernové městečko Šiklův mlýn na Vysočině

Na Šiklově mlýně uvidíte až do konce prázdnin denně divadelní představení

Šiklův mlýn u Zvole nad Pernštejnem zdaleka není jen westernové městečko se vším, co k němu patří. Objevíte tu obří komplex zábavních areálů s rozsáhlou nabídkou atrakcí a služeb. V přírodním amfiteátru a na náměstí westernového městečka uvidíte až do konce prázdnin denně divadelní představení, westernová a taneční vystoupení či vystoupení se zvířaty, v úterý a ve čtvrtek také noční ohňovou show. Ve stejném místě najdete také rozhlednu a aquapark, na milovníky adrenalinu čeká offroadový areál, v Dolní Rožínce můžete navštívit strašidelný zámek Draxmoor. Westernové městečko je až do začátku září otevřeno nonstop, program si užijete každý den kromě pondělí.

Westernové městečko Stonetown

Ranč Viktorie u Šumperku nabízí kratší i delší vyjížďky na koních.

Že Vysočina je novodobým rájem pro milovníky Divokého západu potvrzuje westernové městečko Stonetown poblíž Humpolce. Přírodní areál pro děti i dospělé nabízí houpačky, skluzavky, překážkové dráhy i malou zoologickou zahradu, vyzkoušet si můžete lukostřelbu, hod tomahawkem, oštěpem, lasem, nožem i podkovou anebo rýžování zlata, pro poučení slouží malé muzeum Divokého západu. Až do konce prázdnin je otevřeno denně kromě pondělí, v září o víkendech. V sobotu 10. září jste navíc zváni na Westernový víkend se spoustou her a soutěží a s ukázkami práce s lasem, bičem a koltem. Divadlo starého západu předvede novou akční hru a chystá se i country bál.

Ranče a jízdárny

Těm, co v sobě objevili kovboje, nabízejí ranče trénink.

Říkáte si, že představení plné koní a indiánů je sice fajn, ale raději byste si westernové ježdění vyzkoušeli sami a na vlastní pěst? Pak si zajeďte na některý z rančů; mnohé z nich vedle klasických projížděk na koních nabízejí western se vším, co k němu patří. Například Stoneranch v Obořišti u Příbrami poskytuje těm, kteří v sobě objevili kovboje, trénink a výuku westernových disciplín pro koně i jezdce. V Kopřivnici zase můžete navštívit Bubla City Ranch, kde chovají koně plemen Paint Horse a Quarter Hors, pořádají westernové závody a show, je tu i restaurace s typickým westernovým stylem a hlavně si můžete vyzkoušet pohled na svět z koňského sedla. Vyjížďky na koních ve westernovém stylu si užijete také na ranči Viktorie u Šumperku anebo WesternFarm Alvero, westernové farmě mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.