Sedm měst, kde najdete nejdelší hradby a nejkrásnější hradební brány

Královnou měst s límcem hradeb je Polička, město na Českomoravském pomezí západně od Svitav. Zdejší hradby měří 1 220 metrů a město zachránily před řadou pohrom. Navíc část hradeb s několika věžemi a ochozy si můžete projít a prohlédnout na vlastní oči!

Městské hradby v Poličce

Dochované úseky hradeb v Poličce měří 1 220 metrů a město v minulosti zachránily před řadou pohrom.

Hradby, které mnohokrát zachránily Poličku před nepřátelskými vojsky, požáry i morem si prohlédnete zespodu i shora. Vstupenky seženete v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici; zastavíte se u modelu města v podobě ze 14. století a pak se společně s průvodcem vydáte na hradby. Střídají se dvě trasy a z výšky uvidíte nejenom dominanty města včetně kostela sv. Jakuba, v jehož věži se skrývá rodná světnička hudebního skladatele Bohuslava Martinů, ale také romantické bydlení v malých domcích, těsně přilepených k hradbám. Kdysi v nich bydleli ti nejchudší, jak ostatně dodnes prozrazuje název ulice Na Bídě. Dnes je to naopak romantické místo s řadou kaváren a hospůdek, lákající k posezení ve stínu mohutných kamenných zdí.

Písecká brána a další kousky hradeb v Praze

Písecká brána v Praze nemířila k městu Písek, říkalo se jí tak podle stejnojmenného a dnes již zaniklého předměstí.

Prašná brána, několik bran a hradby na Vyšehradě, Hladová zeď na Petříně anebo hradby v Nuselském údolí – zkrátka i v Praze najdete stopy po gotickém či barokním opevnění. Součástí Mariánských hradeb, které se od Prašného mostu táhly přes Pohořelec a Petřín k Vltavě, bývala Písecká brána. Říkalo se jí také Písečná či Písková – vesměs podle zaniklého předměstí Písek – Bruská nebo Karlova. Dnes je oblíbeným kulturním a společenským centrem Prahy 6, pořádají se tu výstavy, svatby, koncerty a jiné akce. Zvláštností jsou dosud zachovalé bastiony v okolí, lemované ulicemi Na Baště sv. Jiří, Na Baště sv. Ludmily – u ní se mimochodem nachází známá Bílkova vila – a Na Baště sv. Tomáše. O kousek dál ve svahu směrem k Letné bývala bašta sv. Máří Magdaleny, na níž nyní stojí Kramářova vila.

Pěšky kolem hradeb v Prachaticích

Jedním z měst, které svým hradbám věnovalo naučnou stezku, jsou Prachatice. Celý prstenec se sice nedochoval, ale můžete si prohlédnout několik dělových bašt včetně té nejzachovalejší, bašty Helvít, a jednu z městských bran. Říkalo se jí Písecká, v dnešních mapách bývá označována jako Dolní a bez nadsázky patří k nejhezčím městským branám v Česku. Navíc si můžete prohlédnout i část jejích interiérů, sídlí v ní totiž galerie Dolní brána. Nad branou se tyčí věž s cimbuřím a nárožními vížkami, průčelí zdobí malba rožmberského jezdce a kamenné dělové koule. Traduje se, že pocházejí z husitského dobývání města v roce 1420, ale ve skutečnosti byly do zdi vsazeny později.

Pražská brána v Rakovníku

V Pražské bráně v Rakovníku si prohlédněte expozici Sboru rakovnických ostrostřelců.

O titul nejpůvabnější stavby svého druhu v českých zemích se uchází také Pražská brána v Rakovníku, která vypadá jako brána do pohádky. Vznikla v letech 1516–1517 a její stavbou vlastně začalo budování nikdy nedokončených a dnes už dávno zbořených městských hradeb. Z původních čtyř bran dvě zanikly a dvě se dochovaly, a tak kromě Pražské brány s expozicí Sboru rakovnických ostrostřelců můžete navštívit ještě Vysokou bránu, jejíž název odpovídá skutečnosti: měří 31 metrů a slouží jako rozhledna.

Pěšky kolem hradeb v Kouřimi

Do Kouřimi se jezdí na výlety hlavně do skanzenu, ale byla by škoda nezastavit se také v centru města a nepodívat se alespoň na kousek zdejších hradeb. Délkou se vyrovnají těm z Poličky, ale nejstarší části jsou letitější, vznikly už během 13. století. Z té doby pochází i Pražská brána, jediná, která se dochovala z původních čtyř. Patří prý k nejlépe zachovalým stavbám svého druhu ve střední Evropě.

Zajímavosti hradeb v Tachově a v Nymburce

Tachovské hradby mají nezvykle tvarované věže.

Městské hradby v Tachově vás na první pohled upoutají nejen svojí mohutností, ale také nevšedním tvarem věží. Původně jich bývalo šestadvacet a do dnešních dnů se jich zachovalo dvacet jedna, ač místy po nich najdete jen sotva viditelné fragmenty. Proč tolik? V Tachově totiž zřejmě neměli jinde obvyklé hradby s dřevěnými ochozy, ale jen hustě řazené věže, z nichž obránci hájili hladké kamenné stěny mezi nimi. Systém měl řadu výhod: věže bez dřevěných konstrukcí lépe odolávaly požárům a nebyla nutná ani nákladná a náročná údržba dřevěných částí. Podobné městské opevnění mělo město Nymburk, kde bývalo věží dokonce padesát, ale z impozantního opevnění se dochoval jen asi 200 metrů dlouhý úsek hradeb s několika věžemi podél Labe.