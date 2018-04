Sedm krásných in-line tras z celého Česka

Berte náš výběr dobrých bruslařských terénů jako startovací ochutnávku. Nechtěli jsme dělat žádné pořadí nebo TOP 10. Budeme rádi, když nám budete sami posílat své tipy na další, třeba ještě lepší trasy, kde se dá dobře bruslit.

Nová Pec – Stožec-Haidmühle

Jedna z nejkrásnějších tras v Česku, pokud není tou zcela nejkrásnější. Tam a zpět asi 44 km krásnou přírodou s báječnými výhledy, co víc si může bruslař přát. Asfalt je velmi slušný a není to žádná nudná rovina. Trasa z Nové Pece na Stožec stále mírně stoupá, takže pokud máte dost dost energie, můžete si dát i trochu do těla. Zpátky to pak jede jako po másle.

I v nejparnějším létě je tu vždy příjemně. Pozor si musíte dávat jen na nechráněných přejezdech, které se většinou nedají dobře přejet. Na trochu nebezpečnější úsek pak narazíte hned kousek za Stožcem, kde vede k přejezdu asi padesátimetrový sjezd. Chce to pořádněji přibrzdit.

Občerstvit se lze v Nové Peci, u Černého kříže, na Stožci i v Haidmühle.

In-line stezka na Šumavě z Nové Pece do Stožce

Poděbrady – Nymburk

Moc příjemná trasa, která vede mezi Nymburkem a Poděbrady (cca 10 km) po obou stranách řeky a nově i z Poděbrad až k soutoku s Cidlinou (cca 3km).

Jako nástupiště lze doporučit jízdárnu s hospodou u obce Polabec, kam se sjíždí z hlavní těsně před velkým poděbradským mostem vedoucím přes Labe. Zde necháte zaparkované auto, obujete brusle a kousek jedete po silničce. Asi po cca 500 metrech odbočuje stezka vpravo k řece. A tam se můžete dát buď doleva směrem k Nymburku, nebo vpravo k hydroelektrárně a přes ni potom po zcela nové stezce s krásným povrchem k Cidlině.

Mezi Poděbrady a Nymburkem je stezka kvalitnější na břehu, kde leží nymburský sportovní areál. Pozor na dvě lávky a velmi úzký úsek bez zábradlí v polovině trasy u vesničky Kovanice. Betonový násep tu vede přímo nad vodou. Občas, záleží na ročním období a na počasí, se nakupí zejména pod vysokými stromy dost listí, větviček a dalších nečistot a chce to volit opatrnou jízdu. Druhý břeh na poděbradské straně nemá zvlášť kvalitní asfalt a pro bruslaře fajnšmekry moc vhodný není. O víkendech tu může být nápor.

Tip čtenáře Davida Schillera Stezka Poděbrady se dá jezdit již z Kolína. Osobně jezdím po stezce z Kolína - Zálabí směr Velký Osek cca 7 km s novým povrchem. Osekem ne nutno projet po silnici nicméně na konci Oseka stezka pokračuje do Libice n. C. V Libici se projíždí okolo pomníku Slavníkovců a pokračuje směr soutok Labe a Cidliny, odkud se již pokračuje po stezce do Poděbrad a Nymburka.

In-line stezka v Poděbradech

Kostelany nad Moravou – Staré Město

Mnoho měst v okolí řeky Moravy výstavbu nových cyklostezek zatím plánuje, někde se právě staví, jinde už jsou ale v provozu. Dnes vám představíme jeden nově vybudovaný pětikilometrový úsek cyklostezky, který vede z Kostelan nad Moravou proti proudu řeky Moravy do 5 km vzdáleného Starého Města. Stezka se zkolaudovala v zimě 2007.

Celá trasa začíná (případně končí) v Kostelanech u mostu přes Moravu. Zaparkovat můžete kdekoli v okolních uličkách.

Povrch přímo z Kostelan je nejprve klasický, živičný. Vpravo stezku téměř v celé délce lemují pole, na druhé straně za řekou zase lesy. Asi po 2 km podjíždí pod mohutným mostem silnici E50 a vzápětí se napojuje na krátký úsek panelové cesty. Pak však následuje ideálně hladký cementobetonový povrch stezky až ke Starému Městu. Tady stezka zatím končí, ale plány na její pokračování a navázání na další hotový úsek směrem na Huštěnovice a dále na sever po březích Moravy už jsou hotové a schválené.

In-line stezka z Kostelan nad Moravou do Starého Města

Údolím Jizery

Nepříliš známá, o to příjemnější bruslařská trasa dlouhá téměř 5 km vede z Turnova k Bartošově peci. Stezka vede neokoukanou krajinou Pojizeří, které si vás podmaní téměř v každém ročním období.

Cestu můžete začít netradičně návštěvou Muzea Českého ráje ve Skálově ulici v Turnově. Odtud je to jen 200 metrů uličkou k řece. Bruslařská cesta vede od lávky proti proudu mezi starými olšemi. Po pravé ruce máme mohutný náhon s (většinou) čirou vodou řeky, po levé straně vidíme přes nivní louky samotnou Jizeru a za ní zámek Hrubý Rohozec.

Můžeme pokračovat i přes lávku přes Jizeru na dohled od známého Dlaskova statku a ocitneme se ve spodní části úzkého, místy takřka kaňonovitého údolí Vazoveckého potoka, mezi loukami, zahradami, silnými prameny podzemních vod a rázovitými chalupami. Silnička vesměs stále stoupá, místy sotva citelně, jinde výrazněji. Jízda je však vcelku pohodlná.

Jízdu zakončíme u penzionu Bartošova pec – těsně za ním je jezírko naplňované vodou vytékající ze stejnojmenné jeskyně. Doporučujeme jet stejnou cestou zpět. Tip na krásný rodinný výlet, kde zabavíte i děti.

In-line stezka údolím Jizery



České Budějovice – Hluboká nad Vltavou

České Budějovice a okolí protkává velké množství cyklostezek a cyklotras. Ne všechny jsou však vhodné i pro bruslaře. Určitě dobře se ale svezete na desetikilometrové trase od zimního stadionu v Českých Budějovicích až ke sportovnímu areálu v Hluboké nad Vltavou.

Desetikilometrová stezka s vcelku dobrým asfaltovým povrchem vede částečně městem a podél Vltavy. Cestou se můžete zastavit i v areálu místního vodáckého klubu, který v Českém Vrbném vybudoval vodní slalomový kanál. Je to příjemná zastávka zhruba po 6 km od začátku trasy u zimního stadionu.

Na většině trasy je povrch bezproblémový, horší úsek čekejte jen při průjezdu obcí Bavorovice. Tam zase ale můžete obdivovat stavby lidového baroka, a navíc je v obci příjemné občerstvení. Za Bavorovicemi vede stezka alejí, místy je naplavená půda z okolí, na podzim spadané listí.

Cesta vede částečně po cyklostezce č. 12, částečně po silnici s omezenou rychlostí. Trasa je vhodná pro turistiku na bruslích, nikoli k tréninku rychlobruslení. O víkendech a v odpoledních hodinách bývá stezka zejména v části Č. Budějovice - Bavorovice přeplněná. Plánuje se i zprovoznění stezky podél Vltavy dál směrem k Týnu nad Vltavou.

In-line stezka z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou

Městské sady v Opavě

Patří k nejvyhledávanějším bruslařským místům v okrese a Opavě je mohou závidět všechna velká česká města. Důvod je jasný. Pro milovníky in-line bruslení jsou připraveny tři okruhy. Není zde žádné převýšení, a tak terén ocení jak začátečníci, tak pokročilí. Příjemné městské sady, kde je spousta stromů, menší rybníčky a lavičky, jsou přitom chůzí jen 15 minut od centra Opavy.

Nejkratší bruslařský okruh měří 620 metrů, střední okruh 1 085 metrů a na nejdelším a nejvyužívanějším okruhu si mohou sportovci užít 1 685 metrů. Výborný bruslařský povrch si pochvalují závodníci z celé republiky.

V Opavě se každoročně konají závody v rámci českého i moravského poháru. Aby byl servis pro bruslaře dokonalý, nechybí ani in-line centrum, které se zabývá nejen prodejem, ale také odborným servisem pro sportovce.

In-line stezka v Opavě - Městské sady

Lipno – Frymburk

Další krásná trasa dlouhá 4,5 km vede podél přehradní nádrže a je osvětlená, takže se tu dá bruslit i za tmy. Hotová Skandinávie.

Trasa začíná u silnice č. 163 Frymburk - Lipno nad Vltavou na záchytném parkovišti, které slouží jako nástupní místo. Odtud sjedete ke břehu vodní nádrže Lipno a napojíte se na trasu.

První úsek v délce cca 2,5 km vede podél břehu Lipna. Je ukrytý mezi stromy, mírně se vlní a krásně klikatí. Pak se trasa odklání od břehu nádrže a v délce 700 m kopíruje silnici. Další úsek se stáčí podél kempu zpět k Lipnu. Přichází jediný "obtížnější" moment, mírný sjezd zakončuje ostřejší levotočivá zatáčka a začátečníci by tu měli přibrzdit.

Trasa prochází jachetním přístavem Marina Lipno s půjčovnou bruslí Lipno Rent a končí u vodního ráje Aquaworld Lipno. Do konce roku by se měl dokončit úsek ze startovacího parkoviště až do Frymburku.

In-line stezka z Lipna do Frymburku