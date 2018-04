Sedm důvodů, proč se letos vydat na festival Colours of Ostrava

Portál Kudy z nudy vám přináší sedm důvodů, proč byste letos v Ostravě neměli chybět.

1. Světové hvězdy i domácí scéna

Multižánrový hudební festival Colours of Ostrava svou letošní nabídkou opět nezklamal. Celkově se zde představí 59 zahraničních kapel z dvaceti zemí celého světa od Jamajky přes Velkou Británii, Turecko, Švédsko, Francii až po africké Kongo a Benin. Do Ostravy letos zavítá například zpěvák legendární skupiny Led Zeppelin Robert Plant, ale také indie kapela The National nebo mladá soulová hvězda John Newman.



Českou premiéru zde zažije bluesový zpěvák Seasick Steve, ale těšit se můžete i na islandskou zpěvačku Emilianu Torrini. Pokud upřednostňujete česko-slovenskou produkci, na festival letos přijede 51 místních účinkujících, například zpěváci Dan Bárta, Anna K, Jana Kirschner, či skupiny Horkýže Slíže, Prago Union nebo Monkey Business.



2. Divadlo, workshopy a vlastní živý orloj

Program jednoho z nejlepších českých festivalů ovšem není pouze hudební. V Ostravě si na své přijdou také milovníci divadla, pro které je připraveno několik představení. Své umění zde předvede Divadlo Bolka Polívky, skupina Vosto5, ale i španělské pouliční divadlo Companyja La Talale. Právě v podání zahraničního souboru budete moci obdivovat živý festivalový orloj, kde se místo figurek objeví klauni a vždy po skončení koncertu se spustí fascinující představení za doprovodu zvonkohry.



Dále program doplní promítání filmů, poezie a řada workshopů. V Moving stage si budete moci vyzkoušet cirkusovou akrobacii, naučit se kroky salsy či balkánských tanců nebo poznat umění tai chi. Pro vášnivé diskutéry Colours of Ostrava nabízí besedy a debatovat můžete například s ředitelem České televize Petrem Dvořákem, režisérem Janem Hřebejkem či architektem Davidem Vávrou.



3. Program pro celou rodinu

Hudební festival myslí také na své nejmenší návštěvníky. V letošním roce se opět připravuje Dětská scéna, která bude díky 300 lampionům a 200 balonkům úplně puntíková. Děti zde můžou navštívit kreativní dílny, kde si vyrobí magnetku na ledničku, sisalové ozdoby či figurky z barevné tvrdnoucí hmoty.



Kromě toho se malí návštěvníci mohou těšit na vodní hry, diskotéku, bubnovací workshop, kreslící plachtu, skluzavky, pískoviště či klidovou zónu. Cena za 1 hodinu hlídání je 40 Kč.



4. Festival v ulicích

Bojíte-li se přeplněné dálnice nebo vlaků, vyrazte do Ostravy dřív. Tradiční doprovodný program Festival v ulicích nabídne 15. a 16. července, dva dny před oficiálním začátkem festivalu, řadu koncertů, divadel, hudebních stánků a aktivit pro děti. Od pondělí bude otevřen druhý kemp, a to v areálu Slezskoostravského hradu.

V areálu Slezskoostravského hradu bude otevřen kemp již od pondělí

Ten připravil pro výletníky zajímavé prohlídky, a proto ho na své cestě určitě nevynechejte. Kromě muzea čarodějnic a velké rozhledny je od dubna otevřena expozice Permoníci a čerti v podzemí Slezskoostravského hradu, a vyzkoušet můžete také interaktivní prohlídku Otevřete 13. komnatu s kostýmovaným průvodcem.



5. Designový market

Novinkou letošního ročníku festivalu bude WTF Market  Art zóna – prodejní expozice autorské módy, šperk designu a umění. Svou tvorbu zde nabízejí začínající výtvarníci a designéři, jejichž kolekce se zpravidla vymykají většinovému vkusu a trendu. Navíc zde návštěvníci uvidí tvořit naživo 30 předních streetartových umělců z Česka, Polska a Slovenska.



6. Jednodenní permanentky

Malé změny nastaly i se vstupenkami na festival. V letošním roce si nově můžete zakoupit jednodenní permanentku, a to jako eticket za 1100 Kč a v sobotu za 1300 Kč. Permanentka na 4 dny vás jako eticket vyjde 2190 Kč. Nákup na místě je o pár korun dražší. Festival ovšem nabízí rodinné vstupné a řadu slev, proto před nákupem doporučujeme si ověřit, jestli do nějaké kategorie nespadáte.



7. Areál Dolní Vítkovice

Místem konání festivalu Colours of Ostrava je již tradičně industriální areál Dolních Vítkovic. Ten je symbolem nejenom města, ale celého Moravskoslezského kraje. Železo se v Dolních Vítkovicích vyrábělo nepřetržitě od dvacátých let 19. století až do roku 1998.

Industriální areál Dolních Vítkovic je tradičním místem konání hudebního festivalu

Úchvatnou industriální památku můžete poznávat na prohlídkách, které se konají denně v časech v čase 10, 12, 14 a 16 hodin. Začátek je vždy v multifunkční hale GONG, jež byla zvolena za nejpovedenější českou stavbu roku 2013.