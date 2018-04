Chcete zbohatnout? Seďte v letadle v šesté řadě, radí Jetstar Asia

Na počest čínského nového roku, který letos začíná 10. února a bude ve znamení Hada, požádala asijská letecká společnost Jetstar Asia mistra feng-šuej, aby jí pomohl zanalyzovat sedadla ve flotile jejích 17 airbusů A320 z hlediska energie. Cílem studie bylo zjistit, zda cestující mohou výběrem sedadla ovlivnit svoje zdraví, štěstí nebo bohatství.

Na základě studie Davida Tonga pak aerolinka spustila webovou aplikaci Fengshui.jetstar.com, kde si cestující mohou najít to nejvhodnější sedadlo. Do formuláře stačí naťukat svoje jméno, datum narození, pohlaví a pak si jen vyberete, po čem v tomto roce toužíte, zda je to hlavně zdraví, štěstí, láska, bohatství nebo kariéra. Po odeslání formuláře vám podle vaší konstelace vyjede vaše znamení v čínském horoskopu, vaše nejvhodnější sedadla v letadle pro uskutečnění vašich snů a dokonce i vaše šťastná destinace.

Feng-šuej Feng-šuej je tradiční čínské učení, zabývající se, zjednodušeně řečeno, hledáním harmonie člověka ve vztahu k životnímu prostoru a nerušeným prouděním základní vesmírné energie.

Všechny závěry jsou specifické pro jednotlivé pasažéry, některá doporučení pak platí obecně.

Např. muži, kteří chtějí být v dobré kondici a zdraví, by si měli vybírat sedadla v řadách 9, 19 nebo 29. Ženy, které touží po bohatství, ať si podle Davida Tonga sedají do 1., 11. nebo 21. řady. A ti, kteří by rádi získali nové přátele, mohou vybírat v řadách 3, 4, 13, 14, 23 nebo 24.

Mistr feng-šuej pak také radí nejpříznivější dobu pro cestování letadlem, což je prý mezi 19.-21. hodinou. Nejšťastnější konstelace pro létání je stanovena mezi 5.-7. hodinou ranní.

Je to hlavně marketingový tah, upozorňuje server CNN, který zprávu přinesl. A poněkud ironická je třeba ta doporučovaná 6. řada, pokud chcete zbohatnout: ta totiž bývá přímo uprostřed byznys třídy, což by znamenalo, že pokud chcete zbohatnout a vydělat peníze, musíte nejprve nějaké utratit...

Pro zajímavost: protože já osobně řeším v posledních letech hodně zdraví, zadala jsem si proto do formuláře zdraví a svoje osobní nastavení podle požadovaných kritérií. Podle feng-šuej bych měla sedět v řadě 9, 19 a 29, což je mimochodem stejné jako obecné doporučení pro muže, kteří touží po zdraví (se samými lazary bych ovšem sedět nechtěla). A mojí šťastnou destinací je prý Phuket: já se letos chystala do Venezuely, ale tam Jetstar Asia evidentně nelétá...