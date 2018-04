UFO vznášející se nad Seattlem. Američan pořídil výjimečnou fotku

Sedmadvacetiletého elektroinženýra Andyho Freye zaskočil pohled z okna kanceláře na známou vyhlídku, která je symbolem města a potažmo i celého státu Washington. Tradiční pohled se náhle změnil ve scénu jako z vědeckofantastického filmu, proto si Andy Frey scenérii zachytil aspoň na mobil.

"Napadlo mě, že je to výjimečná fotka a že to vypadá jako UFO. Od chvíle, kdy jsem snímek pořídil, se to zatím neopakovalo," řekl muž pro agenturu Carter News. Zároveň uvedl, že mlha je v této části města běžná, ale že opar dosud vždy zahaloval horní část vyhlídky, takže býval vidět jen její podstavec, zatímco nyní poprvé tomu bylo naopak.

Vesmírná jehla, symbol Seattlu

Vesmírná jehla, postavená u příležitosti Světové výstavy v roce 1962, představuje jednu z hlavních atrakcí města na severozápadě Spojených států. V nejvyšším bodu je vysoká 184 metrů, v nejširším bodu široká 42 metrů a váží 9 550 tun. Byla navržena tak, aby odolala větru o síle 320 km v hodině a zemětřesení o síle 9.1 Richterovy stupnice. Je rovněž vybavena 25 hromosvody.

Návštěvníci míří na kruhovou vyhlídkovou plošinu ve 160 metrech, odkud je dobře vidět nejen na celé město, ale i na Kaskádové pohoří, Olympijské hory, Mount Rainier, Mount Baker, Elliott Bay a okolní ostrovy. Lahůdkou je i otáčející se restaurace o patro níže, ve 150 metrech.

Turisté se dostanou na vyhlídku výtahy, které je nahoru vyvezou za 43 sekund rychlostí 4,5 metru za sekundu, za větrného počasí se přitom mohou zpomalit až na 2,2 m/s.