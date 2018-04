Sdružení otevřelo další úsek cyklostezky Botič

Podle Petra Štěpánka ze sdružení Oživení zbývá postavit úseky o délce asi osmi kilometrů. Sdružení se však už na těchto aktivitách podílet nemůže. "V tuto chvíli jsme vyčerpali možnosti občanského sdružení financovat a dokončit tuto věc. Aktivitu musí převzít hlavní město," řekl Štěpánek.



Cyklisté jedoucí po stezce Botič směrem do centra města mohou z Výtoně odbočit buď na cyklotrasu vedoucí podél Vltavy směrem do Braníka, nebo jet k Mánesu a Národnímu divadlu. Pokračovat mohou na Kampu a dále na Letnou a do Stromovky.