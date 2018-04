Sdružení chce zatopit severočeské doly vodou z Baltu a vytvořit moře

"Možná to vypadá odvážně, možná až směšně, ale my to myslíme vážně. Severočeská podkrušnohorská krajina má mimořádný potenciál a nám se otevírá neopakovatelná příležitost pro velkorysé projektování," tvrdí člen sdružení Jan Plíšek, který stejně jako většina ostatních tvůrců bizarní myšlenky nepochází ze severních Čech.

Název Moře klidu zvolilo sdružení symbolicky. Odkazuje na Moře klidu na Měsíci, protože má vzniknout ve vytěžené "měsíční" krajině kolem Mostu. Nynější zatápění bývalých lomů sladkou vodou a vznik několika jezer je podle Plíška málo.

"Chybí koncepce. Proto hledáme odborníky, kteří by se vážně podívali na naši vizi," dodává Plíšek.

Sdružení má dvě varianty. Podle skromnější by moře zabíralo plochu zhruba 20 tisíc hektarů s délkou pobřeží nejméně 60 kilometrů, velkorysejší verze zahrnuje území od Kadaně po Teplice s dvojnásobnou délkou pobřeží a plochou až 60 tisíc hektarů. Slanou vodu sdružení navrhuje přivést z Baltského moře vodovodem. Plíšek odhaduje, že mapa regionu by se mohla změnit už za 20 až 30 let.

Je to jen recese, soudí odborníci

Odborníci považují návrh za recesi. "Je to ekonomicky nereálné. Zvlášť dnes, když z každé koruny je potřeba získat korunu a deset haléřů," reagoval pobaveně obchodní ředitel společnosti ČEZ Teplárenská Petr Hodek, který má zkušenosti s vedením teplé vody na dálku.

"Nápad s mořem není ani technicky realizovatelný," řekl radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj Radek Vonka. Dodal, že o rekultivaci vytěžených uhelných lomů je stejně již dávno rozhodnuto. "Postupně budou zatopeny sladkou vodou a Ústecký kraj se promění v krajinu jezer," doplnil.

Plíšek ale trvá na tom, že technické záležitosti jsou na celé věci to nejjednodušší. "V Libyi mají tisíce kilometrů vodovodů ze Sahary. V New Yorku použili při záplavách čerpadlo s výkonem 600 kubíků za sekundu," namítá. Náklady na stavbu a provoz jsou podle něj srovnatelné se současnými náklady na rekultivace.

Členové sdružení proto chtějí v pátek a v sobotu vyrazit se svým nápadem mezi lidi. Ve Staré Boleslavi, v Teplicích a v Bílině chtějí sbírat podpisy na petici za první české moře.

"Podpora lidí pro nás bude důležitá k jednání s těžaři a úřady. Jde o to, aby nás brali vážně," dodává Plíšek. Teplice by se podle plánů sdružení ocitly na pláži. Ovšem Bílina, Most a další severočeská města by skončila na mořském dně.