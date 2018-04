Scrabblový mistr si vychutnal šampaňské

"Je to tvořivá činnost, proto mě to tak chytilo a vlastně celou rodinu. Hraju scrabble už sedm let, ale doma už raději moc ne, protože se u hry většinou pohádáme o to, která slova jsou povolená a která nemůžeme použít," vysvětlil Jaroslav Biolek, jeden z organizátorů soutěže.

Do Přerova se sjeli lidé až z Brna či z Bystřice pod Hostýnem, ale žádná hádka o slovíčka neměla šanci se rozhořet. "Ano, slovo "AŽ" je povolené," řešil například vznikající konflikty rozhodčí, který hlídal čas a nahlížel do českého slovníku povolených slov hry. Ten se v podobných případech používá i při mistrovství republiky ve scrabble, které proběhne příští týden v Praze.