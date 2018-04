Schwarzenberským kanálem se poplaví dřevo

Myšlenka spojení Vltavy a Dunaje, dvou řek tekoucích do rozdílných moří, vznikla už v polovině 14. století, v době císaře Karla IV. Taková hospodářsky potřebná vodní cesta by vytvořila z českých zemí významnou křižovatku nejen suchozemské, ale i vodní dopravy. Nápad se však realizoval až na konci 18. století - více čtěte ZDE. Schwarzenberský plavební kanál v oblasti Třístoličníku, Plechého, Smrčiny, Sulzbergu, Bärensteinu a Svatého Tomáše byl využíván k dopravě dřeva z nepřístupných šumavských lesů. V oblasti Svatého Tomáše kanál překračuje evropské rozvodí, a spojuje tak povodí Labe (Vltavy) s povodím Dunaje. Kanál je zapsán do Státního rejstříku kulturních památek.