Schovejte bezdomovce - Hry začínají!

Klasik si položil otázku „Kam s ním?“ a měl tím na mysli starý nepotřebný slamník. Marně hledal místo kde by ho nechal a vždycky se mu jako bumerang vrátil zpět. Teď je svět o pěkných pár desítek let starší a v Sydney vrcholí přípravy na olympijské hry 2000. Přípravy sice vrcholí, svět je starší, ale organizátoři mají stejný problém jako zmíněný klasik. Ptají se „Kam s nimi?“ a mají tím na mysli bezdomovce, kterým je ulice vším co mají.

Skutečně. Zdánlivě nepatrný problém v celé organizační mašinérii a jak dokáže vygradovat jen pár týdnů před začátkem her. Radní prohlašují, že město by mělo vypadat čistě, upraveně a důstojně a bedomovci tomu rozhodně nepřispívají. Jsou hluční, špinaví, opilí, spí na veřejných prostranstvích a odstrašují turisty a obyvatele města celkově. Zabírají lavičky, na kterých by mohl spočinout prohlídkou města znavený turista a odkud by mohl pět chválu nad skvělou připraveností města na takovou monstrózní akci jakou Olympijské hry bezesporu jsou.



The Sydney Morning Herald minulý týden dokonce vyhlásil novou olympijskouo disciplínu nazvanou Schovejte bezdomovce. Zmíněný deník píše, že městští zástupci odmítli řešení, které zvolili organizátoři her v Atlantě: totiž odvézt bezdomovce z města. Místo toho se snaží přistupovat k bezdomovcům citlivěji. Bezdomovci jsou údajně obeznámeni s tím, že různé charity snížily cenu za lůžko na noc na naprosté minimum a není tedy důvod, proč by měli setrvávat na ulicích. Pracovníci různých charit naproti tomu prohlašují, že ač nechtějí radní odvézt bezdomovce pryč z města, výsledek bude úplně stejný: místo plnohodnotného řešení, které má budoucnost, nehumánně vyčistit ulice od „lidského odpadu“.



Nejvíce bezdomovci „postižená“ místa Martin Place či King’s Cross jsou navíc přímo v centru města a dá se zde předpokládat vysoká návštěvnost turistů. Na těchto prostorách proto hlídkují různé ochranky a udržují bezdomovce v „bezpečné“ vzdálenosti. Na vlakové stanici King’s Cross je to vidět již asi 3 týdny. Ve vestibulu postává vlaková ochranka skoro celý den a neváhá zakročit, když se přijde nějaký bezdomovec „domů“ vyspat. Postižený se pak přidá k již opodál stojící a reptající skupince stejně odehnaných a nadává a nadává…

Nedivím se zastupitelům, že chtějí nějakým způsobem vytlačit bezdomovce z ulic, divím se jenom, proč na to přišli až teď. Na přípravu her měli plné čtyři roky a nynější skutečně šibeniční termín několika málo týdnů nemůže jednoduše přinést kvalitní řešení ač radní o kvalitním řešení mluví.

O tom, že zde bezdomovci jsou a budou není pochyb. O tom, že je Sydney bohaté město také není pochyb, vždyť přece pořádá Olympijské hry 2000. Proč tedy není v rozpočtu této akce také ubytování pro lidi bez domova a jiným podobným problémem postižené jedince? Proč se musí na všechny tyto palčivé problémy přijít až těsně před začátkem konání akce a tudíž se zvolí rychlé, ale krátkodobé a v naprosté většině případů represní řešení?

Hry začínají. Kdo bude vítěz a kdo poražený v olympijských disciplínách nikdo neví avšak kdo zvítězí v soutěži o vytlačení bezdomovců z veřejných prostor a kdo bude poražený je naprosto jasné. Vítězem budou radní, ale bude to Pirhovo vítězství. Chceme-li parafrázovat Limonádového Joea, stačí si v tomto případě představit bezdomovce, který procedí skrze zatnuté zuby: „Já se vrátím a se mnou se vrátí zákon…..zákon ulice“