Schneeberg, dvoutisícovka jižní Moravě na dohled

S "železným mlokem" ke kapličce císařovny Sisi

Nejpohodlnější, avšak současně nejnákladnější způsob, jak se dopravit do nejvyšších partií pohoří, skýtá jízda ozubnicovou železnicí z Puchbergu. Přestože se na ní prohánějí moderní soupravy - s černožlutým nátěrem a designem, stylizovaným do podoby mloka, železniční trať tu existovala již za panování Františka Josefa I.. Uvedení do provozu se dočkala přesně v roce 1900.

S císařskou rodinou je úzce spjata i kaplička Elisabethkirchlein, v sousedství horní stanice – byla vystavěna na památku císařovny Sisi, zavražděné v Ženevě. Právě tady začíná a současně i končí kroky většiny návštěvníků, kteří se odtud vydávají pohodlnou trasou na Kaiserstein. Převýšení takové túry totiž nedosahuje ani tří stovek metrů.