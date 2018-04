Sbírky jsou více než pestré

"Panenky nesloužily jen jako hračky pro dětské potěšení, ale také jako estetický předmět k obdivu" uvedl Vladimír Pffefer ze Slezského muzea s tím, že výstava je opravdu mimořádná. Vernisáž výstavy se koná dnes v 17 hodin za účasti zástupců japonského velvyslanectví.Slezské muzeum kromě toho nabízí expozice o vývoji přírody v kraji, Slezsku v lidovém umění či výstavu Evropské umění 14,-18. století. Návštěvníci zámku ve Frýdku-Místku si mohou o víkendu prohlédnout i třetí nádvoří, které se veřejnosti otevírá jen při výjimečných příležitostech. V glorietu na tomto nádvoří také bude přichystána vůbec první výstava, která představí nálezy mezinárodní archeologické expedice v Beskydech. Přístupné budou samozřejmě i ostatní expozice Muzea Beskyd.Turisté, kteří zavítají do muzea v Novém Jičíně, se mohou těšit na novou výstavu archeologických nálezů, vykopávek a historických dokumentů Jantarová stezka a také na výstavu o Chráněné krajinné oblasti Poodří. Pracovník muzea Jan Vala uvedl, že obě výstavy potrvají až do konce léta. Bez vstupného si mohou návštěvníci prohlédnout i stálou expozici předmětů pro Nový Jičín typických - klobouků.Zadarmo se o víkendu dostanou lidé také na bruntálský zámek. Očekávat je bude stálá výstava o jesenické přírodě a také zámecká expozice čítající pětadvacet pokojů a kapli. Ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová uvedla, že na Den muzeí nic speciálního nechystali. "Naše výstavní síně jsou ale v současné době tak nabité, jako už dlouho ne," řekla.Návštěvníci mohou zhlédnout mimo jiné výstavu věnovanou padesátému výročí ostravské zoologické zahrady nebo expozici kostýmů a scénografie, kterou připravili výtvarníci Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Eliška Zapletalová a Alexander Babraj. Pro milovníky přírody je připravena expozice vzácných a ohrožených druhů rostlin a hub. "Myslím, že z naší současné nabídky by si mohl vybrat opravdu každý," poznamenala ředitelka Kábrtová.Také Hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích otevře o víkendu své brány zdarma. Vedoucí pracovník Lumír Plac sdělil, že první prohlídka expozic, věnovaných historii dobývání uhlí na Ostravsku, začíná v sobotu i v neděli v devět hodin ráno, poslední ve čtyři hodiny odpoledne.