Sázkou na 'starý dobrý' Kaprun nic nezkazíte

Tragédie kaprunské tunelové dráhy je zcela překonána. Tunel už nikdy otevřen nebude. O to víc tu nyní dbají na bezpečnost a modernizaci stávajícího "lanovkového parku".

Lyžování je tu pro rekreačního jezdce parádní, pro experta určitě dostačující, a hlavně v době, kdy je sníh v některých zimních obdobích už i v Alpách mírně řečeno nejistý (viz přímo tragické loňské Vánoce), na ledovci Kitzsteinhorn ho nebohý sjezdař najde vždycky.

Nejen lyžování je příjemné

Ale nejen to. Městečko Kaprun není ani velké, ani malé, je hezké a příjemné, ubytování není předražené a na večerní kávičku a procházku po zamrzlém jezeře do noblesního Zell am See je odtud, coby kamenem dohodil.

A komu by snad k pobytu nestačil ani čtyřhvězdičkový hotel v Zellu, má možnost najít drahé a stylové penziony v jednom z nejmondénnějších míst rakouských Alp - v protilehlém Thumersbachu.

Lyžaři se do Kaprunu zase hojně vracejí. Dvě nové, velmi moderní kabinové lanovky Gletscherjet 1 a navazující Gletscherjet 2 vyvezou spolu se starší kabinkou a čtyřsedačkou denně na ledovec na 7000 lidí. Parkoviště je dostatečné, a kdo snad nechce jezdit po Kaprunu autem, má k dispozici zdarma okružní lyžařský autobus.

Konečně čím je Kaprun pověstný, to je lyžování mimo hlavní sezonu, kdy jsou ceny levnější - listopad, prosinec do Vánoc a pak na jaře.

TRENDY TÉTO ZIMY Jaká bude zima v Alpách? Pod dojmem extrémně suchého léta i podzimu a neblahých dlouhodobých předpovědí začíná v ještě větších obavách o sníh, než tomu bývalo dříve. Proto ti opatrnější vybírají zimní pobyty s důrazem na polohu a nadmořskou výšku alpských středisek a především na možnosti umělého zasněžování. Určitě mnoho turistů zvolí sice vzdálená, ale vysoko položená střediska ve Francii nebo taková, která jsou blíž, ale kde lze v nutném případě "uprchnout" na ledovec. Jinak je tu další zkrácení carvingových lyží . I devadesátikiloví muži dnes sahají po 170cm a ještě kratších lyžích, které krájejí menší oblouky. Obyčejný smrtelník se tím nemusí trápit. Kdo má stále ještě dobré delší lyže, ať je klidně dojezdí. Ale nikde není psáno, že přitom nemusí něco udělat s technikou jízdy. Kdo chce jezdit jako po kolejích, byť na delších lyžích, měl by volit mnohem širší stopu a v oblouku tlačit na obě kolena. Určitě bychom před sezonou měli zkontrolovat výbavu a podívat se také na boty . Říká se, že kdo jezdí víc, tomu i dobré lyžáky vydrží čtyři sezony. Vybrat nové je však kumšt, větší než vybrat lyže. Chce to zkoušet a zkoušet a nenechat se dohnat ke koupi tvrdých polozávodních bot, pokud v nich chceme trávit celý den. Boty prostě musí být pevné, ale přitom pohodlné. Konečně asi největším trendem zimy budou helmy . Ještě před dvěma lety byly doménou dětí a závodníků, teď s nimi v Alpách vyráží i mnoho rekreačních lyžařů. Mají rozum.

Tři lyžařské oblasti

V Kaprunu v dosahu několika minut jízdy autem jsou hned tři lyžařské oblasti: Schmittenhöhe, Kitzsteinhorn a Maiskogel - dohromady 50 sjezdovek, 130 kilometrů sjezdových tratí a 57 vleků a lanovek.

Když je pořádná zima, krásné počasí a dokonalý prašan leží i v údolí, dá se výborně jezdit i v nejmenším místě, na Maiskogelu. Kabinová lanovka začíná prakticky na kraji Kaprunu. Osm lanovek a vleků umožní lyžařům jezdit z výšky 1675 metrů na 15 kilometrech tratí, z nichž ta nejdelší červenomodrá - měří hodně přes tři kilometry a má výškové převýšení 800 metrů! Takový o něco menší Špindl (jen pro porovnání: 715-1310 m n. m., 19 sjezdovek, délka 25 km a 14 vleků a lanovek), zde však na sebe všechny tratě navazují.

Ale nic naplat, Maiskogel, to je přece jen zahřívací kolo. Opravdu pořádné lyžování zažije sjezdař až na Schmittenhöhe nad Zell am See. 28 lanovek a vleků umožní spouštět se z nadmořské výšky 2000 m až do 700 m prakticky na úrovni jezera na 75 kilometrech tratí. A ten výhled!

Sjezdovka pro nejnáročnější

To nejlepší pro experty: nádherná, přes 4 kilometry dlouhá černá sjezdovka ze samého vrcholu Schmittenhöhe do údolí má převýšení 1000 m. Ale v jednom kuse se dá ujet ještě víc kilometrů. Po kombinaci modrých a červených je možné sjet ze 2000 m až do Schüttdorfu.

Kdo si chce zkusit hranice svých možností rychlou jízdou, má šanci porovnat se s těmi nejlepšími na Osthanglift.

Snowboardisti najdou svoji U rampu na Glocknerbahnu.

Areály pro děti jsou na SonnkogelPfiff a u Hahnkopfliftu a vhodné ježdění pro rodiny s dětmi je v oblasti Sonnkogel/Sonnenalm.

Konečně, jedlíci hlady nezemřou. Na Schmittenhöhe najdou na 17 hospod, restaurací a barů.

Lyžařský ráj na ledovci

Ale ani Schmittenhöhe ještě není ten pravý Kaprun. Ten najdeme pod špičatým vrcholem třítisícovky Kitzsteinhorn (3203 m).

Tady je ledovec. Tady sjezdař najde tu pravou prašanovou báseň, i když dole v údolí ještě není sníh anebo už není, když se na sjezdovkách nad Zell am See jarní firn mění odpoledne v neprůjezdnou mokrou kaši.

Tady pod šíleně vysokou lanovkou Gipfelbahn (jediný červenobílý sloup uprostřed je vůbec nejvyšším lanovkovým sloupem v Evropě má přes 130 m) může amatér okouknout nejnovější trendy v závodním lyžování od trénujících týmů.

Na rovných širokých souběžných tratích si pak i skalní odpůrce carvingových oblouků tajně vyzkouší postavit lyže pořádně na hrany a nalehnout do zatáčky. Snowboardistům to určitě nedá, aby si po pár skocích na ledovcovém plató v snowboardovém parku nakonec nevyjeli trochu stranou od lidí, mimo sjezdovky.

Příjemnou zimní dovolenou můžete strávit i na jihu Rakouska v Korutanech - inspirujte se v příloze ZDE.

A kdo si chce dát opravdu pořádně do těla a zkusí to na "jeden zátah" z horní stanice Gipfelstation (3029 metrů) až na nejspodnější Häuslalm, nechť si je vědom, že mu po více než pěti kilometrech svižné jízdy o celkovém převýšení 1000 m dole určitě upadnou nohy.

Krásné výhledy

Nikdo by si však ještě před zahájením sjezdu neměl nechat ujít za krásného počasí výhled z nejvyšší stanice na rakouské Alpy. Dá se vidět i nejvyšší rakouský vrchol Grossglockner (3798 m). Pravda, když jsou prázdniny a v nižších polohách je málo sněhu, na "pravém Kaprunu" někdy bývá nával. Ale dá se to vydržet. Fronty se pořád ještě počítají na minuty.

Tak vzhůru do Kaprunu, střediska, kde druhou řečí bývá často čeština.

Může se hodit Jak se tam dostat

Do Kaprunu se z Čech dá jet dvěma hlavními směry. Buď přes Mnichov a pak na Kufstein, St. Johann a Saalfelden (či Lofer a Saalfelden), nebo přes Linec, Salcburk a pak dál po dálnici přes Bischofshofen, případně opět přes Lofer a Saalfelden. Co je lepší a rychlejší, těžko říci. Záleží na momentální situaci. Kolik co stojí

Jednodenní permanentka během hlavní sezony pro dospělého stojí 34,50 eura a pro dítě 17. Sedmidenní 181 eur a 90,50. Jednodenní kurz carvingu nebo snowboardu 50 eur, privátní jednodenní lekce 200 eur. Další informace

www.europasportregion.info, www.salzburgerland.com nebo Österreich Werbung Praha 1, Krakovská 7, tel. 222211282