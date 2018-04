Sázava se v zimě jezdí na kole

Sjedeme k řece, přejedeme most (poslední možnost se v místní hospodě najíst a napít) a vyrazíme do kopce. Nahoře značka konečně uhne ze silnice do chatové osady a po úzké lesní cestě padá dolů. Tady všechno začíná. Kameny, mokré kořeny a neustálé stoupáčky a klesáčky na úzké stezce se budou opakovat až do cíle.

Za to ovšem cyklisty čeká desetikilometrová jízda terénem s častými vyhlídkami na romantickou Sázavu pod sebou.

Cesta vede přes bývalý mlýn s mohutným jezem Harasov, podjíždí obce Rakousy a Třebsín a pod vrchem Medník je dokonce potřeba snést kolo lesním schodištěm až k vodě. Pak už míjí jen pamětní desku Klubu českých turistů, který před sto lety stezku vybudoval, a po asfaltce širokým údolím zamíří do Píkovic na vlak. Tady je v provozu další hospoda.



Kdo ještě nemá dost, může pokračovat po druhé straně řeky až do Prahy. Ti, kteří se kol již nabažili, nasedají do vlaků s dvoupatrovými vagony a jedou domů.



Doporučené kolo: horské

Obtížnost túry: polodenní desetikilometrová vyjížďka, na níž je potřeba dobře ovládat kolo

Vybavení: helma, rukavice a lékárnička (na mokrých kamenech lze lehce uklouznout), láhev s pitím (po trase není pitná voda)